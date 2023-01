C’est un lot pour le moins original qui est mis en jeu. Pour deux euros, les participants à la tombola solidaire Don’actions du Secours populaire de la Sarthe auront peut-être la chance de remporter Le lanceur de fleurs, œuvre réalisée au pochoir par le célèbre street artist Banksy. Un panneau en carton de 20x30 cm, « signé et tamponné », a récemment été confié à l’association par un donateur anonyme en vue du tirage au sort, en mars.

« Ce n’est pas une pièce extrêmement rare, mais notre commissaire-priseur l’a tout de même estimée à environ 500 euros, se félicite Maël Brillant-Leguennec, directeur départemental du Secours populaire, qui précise qu’une démarche d’authentification est en cours. Elle provient d’une série de 50 exemplaires distribués gratuitement par l’artiste, en marge de Dismaland. » Une parodie de parc d’attractions montée en 2015 en Angleterre, où Banksy avait dénoncé les tarifs parfois exorbitants des œuvres, en réalisant cette performance.

« Que n’importe qui puisse la remporter »

Depuis que ce surprenant lot est connu, le bouche-à-oreille fonctionne et « de nombreuses demandes de participation » sont arrivées au Secours populaire de la Sarthe ces dernières heures, et même au-delà du département. « L’objectif est que n’importe qui puisse la remporter, estime Maël Brillant-Leguennec. C’est surtout pour nous un rayonnement important pour faire parler de la précarité rampante. » Il est possible d’acheter un ticket de tombola auprès de la fédération de la Sarthe.