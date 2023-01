Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France continue d’enchaîner les alertes météos. Ce mercredi, comme depuis le début de la semaine, le temps sera encore dominé par une perturbation hivernale entraînant de fortes chutes de neige et de pluie, avec 14 départements en vigilance orange pour neige et verglas, un autre pour pluie et inondation et un pour vagues submersion, selon Météo-France. La vigilance orange neige verglas concerne les départements suivants : Ain, Allier, Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges et Territoire de Belfort. Les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange pluie inondation. La vigilance orange est également en cours pour vagues submersion en Corse du Sud, dont la façade ouest est frappée par une puissante houle.

C’est l’heure des choix pour les lycéens de Terminale et les étudiants en réorientation. Les inscriptions sur la plateforme d’admission post-bac Parcoursup débutent en effet ce mercredi en début d’après-midi. Les candidats ont jusqu’au 9 mars inclus pour se décider parmi 21.000 formations reconnues par l’Etat. Pour cela, ils doivent s’inscrire sur la plateforme et formuler 10 vœux maximum non hiérarchisés (avec la possibilité de sous-vœux). Ceux qui le souhaitent peuvent ajouter 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Les candidats auront ensuite jusqu’au 6 avril inclus pour fournir les documents nécessaires réclamés par les formations auxquelles ils ont candidaté et confirmer leurs vœux.

Elle était la doyenne de l’humanité connue depuis avril. La Française sœur André est morte dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi dans sa maison de retraite de Toulon. « Elle est décédée à 2 heures du matin. Il y a une grande tristesse mais elle le voulait, c’était son désir de rejoindre son frère adoré. Pour elle, c’est une libération », a expliqué David Tavella, chargé de la communication à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Catherine-Labouré, où elle résidait. Sœur André est la 4e personne ayant vécu le plus longtemps, derrière Jeanne Calment (122 ans), Kane Tanaka et une Américaine, selon Laurent Toussaint, spécialiste de la longévité extrême en France.