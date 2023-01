L’heure a sonné. Les inscriptions sur la plateforme d’admission post-bac Parcoursup débutent mercredi en début d’après-midi pour les lycéens de Terminale et les étudiants en réorientation, qui ont jusqu’au 9 mars inclus pour faire leur choix parmi 21.000 formations reconnues par l’Etat.

Pendant cette période, les candidats s’inscrivent sur la plateforme et formulent 10 vœux maximum non hiérarchisés (avec la possibilité de sous-vœux). Parmi les nombreuses formations proposées figurent des licences, BTS, BUT (ex-DUT), classes préparatoires ou encore bachelors (diplômes menant à un bac +3 et proposé par un nombre croissant de grandes écoles). Pour chaque vœu, quelques lignes de motivation sont attendues.

Ceux qui le souhaitent peuvent ajouter 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Les candidats auront ensuite jusqu’au 6 avril inclus pour fournir les documents nécessaires réclamés par les formations auxquelles ils ont candidaté et confirmer leurs vœux.

Notes des épreuves de spécialités prises en compte

Pour la première fois cette année, les notes des épreuves de spécialités - passées en mars - seront prises en compte par la plateforme, source supplémentaire de stress pour les élèves qui appréhendent toujours la sélection engendrée par cet outil.

Cinq ans après sa création, la plateforme redoutée des lycéens a aussi bénéficié cette année d’un toilettage, pour aider les candidats à mieux comprendre les critères de sélection dans chacune des formations.

Le ministère de l’Education nationale affirme avoir repensé le site afin d’apporter « une information plus claire » et permettre aux candidats d’identifier plus facilement les points clés (formation publique ou privée, sélective ou non, en apprentissage ou pas…). Il promet aussi plus de « transparence », avec la création d’une nouvelle rubrique intitulée « Comprendre les critères d’analyse des candidatures ».

Réponses dès le 1er juin

A partir du 1er juin, les réponses des formations tomberont au fil de l’eau. Les candidats devront répondre à chaque proposition dans un délai imparti (pas plus de quelques jours). Cette première phase de résultats se termine le 13 juillet.

Du 15 juin au 12 septembre se déroulera une phase d’admission complémentaire, qui permettra aux candidats de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les cursus disposant de places disponibles.

En 2022, la procédure Parcoursup a concerné 936.000 candidats. En septembre, quelque 160 bacheliers (contre 239 en 2021), étaient encore sans affectation à l’issue de la procédure, selon les chiffres des ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.

Le ministère a mis en place un numéro vert pour répondre aux questions des candidats : le 0.800.400.070.