Avec la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le ciel va être un peu dégagé le 19 janvier. La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a en effet demandé mardi aux compagnies aériennes d’annuler préventivement un vol sur cinq à Orly jeudi, en raison d’une grève de contrôleurs aériens.

« Les compagnies aériennes doivent réduire de 20 % leur programme de vols initialement prévus à l’aéroport de Paris-Orly de 5 heures à 22h30 le 19 janvier », selon une « notice pour les missions aériennes » (NOTAM) publiée par la DGAC. Les vols vers l’Outre-mer, nombreux au départ d’Orly, ne sont par contre pas concernés par les annulations, au nom de la continuité territoriale.

Selon le gestionnaire d’Orly, le Groupe ADP, la plateforme aéroportuaire accueillait le mois dernier quelque 530 vols en moyenne par jour au départ ou à l’arrivée. Un peu plus de 100 vols seraient donc annulés jeudi. « En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir », selon la DGAC.

Ces annulations préventives ne préjugent en effet pas de l’étendue des perturbations des mouvements d’avions, car les compagnies elles-mêmes pourraient être touchées par des arrêts de travail, et doivent communiquer séparément leurs prévisions. Air France prévoit ainsi d’assurer jeudi « la totalité de ses vols long-courriers », et « près de 90 % de ses vols court et moyen-courriers », a précisé la compagnie mardi soir, bien que « des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure ».

La DGAC conseille de reporter les voyages

Les clients d’Air France concernés par des annulations de vols seront « notifiés individuellement par SMS, e-mail ou via l’application » de la compagnie. « Des mesures commerciales (…) permettent une anticipation ou un report sans frais et, pour les clients dont le vol est annulé, un avoir ou un remboursement intégral dans le cas où ils ne voyageraient plus ».

Pour la journée de jeudi, « la DGAC appliquera les dispositions du service minimum dans les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) et dans les services de navigation aérienne des aéroports où les dispositions réglementaires le permettent », a précisé l’administration. Enfin, « la DGAC invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol ».