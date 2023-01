Le coup d’envoi de la mobilisation contre la réforme des retraites promet d’être intense. La situation devrait être « très difficile » dans les transports publics jeudi, a anticipé ce mardi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, appelant les usagers à différer leurs déplacements ou à télétravailler. « Ce sera un jeudi de galère. (…) Ce sera un jeudi de fortes perturbations dans les transports », a-t-il prévenu sur France 2.

La SNCF et la RATP donneront leurs prévisions de trafic à partir de mardi soir. « Je le dis pour ceux qui le peuvent (…) : tout ce qui permet d’avancer ou de retarder un déplacement (…), de faire du télétravail quand c’est possible, est le bienvenu parce que ce sera un jeudi très difficile dans les transports publics » à cause de la réforme des retraites, a-t-il ajouté.

« Accompagner la réforme »

« J’espère que ça ne durera pas, surtout », a ajouté Clément Beaune, se disant incapable de prévoir l’impact qu’une reconduction du mouvement ou de nouvelles actions pourraient avoir sur les départs des prochaines vacances de février.

Le ministre a rappelé qu’il avait demandé aux directions des entreprises de transport d'« avoir un travail avec les organisations syndicales » pour « accompagner la réforme » des retraites en abordant « l’usure au travail, la pénibilité, les déroulements de carrière », afin de « faire baisser la tension dans les prochains jours ».

Pas de plein d’essence préventif

Plus généralement, la majorité doit encore « expliquer le contenu de la réforme », qui a pour but de « sauver notre système de retraite », a estimé Clément Beaune.

A l’adresse des automobilistes qui se précipitent pour faire le plein par crainte d’une pénurie de carburant : « il ne faut pas prendre de mesures de précaution » car il n’y a actuellement aucun blocage, a-t-il insisté, alors que certaines stations sont déjà à sec.