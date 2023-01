Après la journée d’hier marquée par des vents violents, des précipitations et de la neige, les intempéries se poursuivent en ce mardi. Météo-France a placé dix-sept départements en vigilance orange pour vents forts, pluie-inondation, neige-verglas et vagues submersions pour la Corse du Sud et le Var. L’Aube, la Côte-d’Or, la Haute-Marne, l’Yonne, le Cantal, la Lozère, l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l’Isère sont concernés par la vigilance pour « neige-verglas » et les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Corse et la Corse du Sud sont menacés par la pluie et les inondations. Enfin, les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont visés par une vigilance orange pour vents violents. Quant au Pas-de-Calais, il est placé en vigilance orange crues.

🔶17 départements en #VigilanceOrange#Vents#PluieInondation#neigeverglas#vaguessubmersions



La dépression Fien circule sur le sud du pays où elle occasionne un net renforcement du vent, selon Météo-France. Elle occasionne également de fortes pluies sur le sud-ouest et des chutes de neige intermittentes sur le Massif Central. Une rafale de 137 km/h vient a été relevée à Socoa (64), des cumuls de pluie de 30 à 40 mm ont été relevés depuis lundi soir sur les Landes et les Pyrénées Atlantiques.

Chutes de neige

Des chutes de neige sont attendues de la Normandie au Bassin parisien. Celles-ci donneront de faibles quantités en général mais pourraient atteindre très localement quelques centimètres. La région parisienne serait alors concernée uniquement sur l’extrême sud.

D’autre part, tard ce soir et la nuit prochaine, des chutes de neige significatives pourraient s’organiser vers la Creuse et l’Allier puis se décaler vers le sud-est. Météo-France place cinq départements en vigilance orange mercredi. L’Aube, la Côte-d’Or, la Haute-Marne et l’Yonne pour des risques de neige-verglas. La vigilance orange pour risque de vagues-submersion sera maintenue en Corse du Sud.

Vents et gelées matinales

Mardi, le temps est accompagné dans certaines régions d’un vent fort de 90 à 100, voire 110 km/h dans l’intérieur de l’Aquitaine à l’Occitanie, sur le littoral provençal et la Corse, et jusqu’à 110 à 130 km/h sur les côtes du sud aquitain en matinée.

En outre, les gelées matinales de 0 à localement -3 degrés s’étendent des frontières du Nord à la Normandie, au Limousin et à l’Auvergne Rhône-Alpes. Les températures minimales seront plus douces du Sud-Ouest à la Corse avec 4 à 7 degrés. Les maximales seront comprises entre 13 et 16 degrés sur le pourtour méditerranéen et en Corse. Ailleurs, elles resteront fraîches avec de 3 à 8 degrés.