Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après la journée d’hier marquée par le passage de la dépression « Gérard », le ciel va une nouvelle fois se déchaîner ce mardi sur la France. L’ensemble de l’Hexagone est même en alerte jaune. Surtout, Météo-France a placé dix-sept départements en vigilance orange alors que circule désormais la dépression « Fien » sur le sud du pays. Elle occasionne notamment de fortes pluies sur le sud-ouest et des chutes de neige intermittentes sur le Massif Central.

Le pays le plus peuplé du monde n’avait pas connu une telle donnée statistique depuis le début des années 1960 : la population chinoise a baissé d’environ 850.000 personnes en 2022. Au total, 9,56 millions de naissances ont été enregistrées l’an passé et n’ont pas compensé les 10,41 millions de décès. Ce recul s’explique notamment par le coût de la vie qui a fortement augmenté, par le niveau d’études plus élevé des femmes qui retarde les grossesses ou encore par le manque d’envie des jeunes générations d’avoir un enfant. Le taux de fécondité s’est ainsi écroulé à 1,15 enfant par femme en 2021.

Un important incendie, qui s’est déclaré lundi après-midi dans un bâtiment industriel loué par Bolloré Logistics contenant quelque 8.000 batteries au lithium et situé à Grand-Couronne, au sud du Rouen, était « circonscrit » à 23h30, a annoncé la préfecture. La situation est donc sous contrôle, « à ce stade, aucun risque particulier n’a été identifié ». L’incendie de ce site qui n’est pas classé Seveso, et qui avait été évacué en fin d’après-midi, n’a pas fait de blessés et n’a pas généré de pollution dangereuse.