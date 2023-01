La correspondance en train entre Lyon et Barcelone, qui a cessé en décembre, devrait se remettre sur les rails « avant l’été », assure Renfe. La compagnie ferroviaire espagnole, qui a repris cette ligne et celle entre Madrid et Marseille après l’abandon du contrat de la SNCF, a annoncé ce lundi effectuer des essais sans clients à bord avant de développer son offre commerciale.





Renfe inicia las pruebas para operar sus trenes AVE en Francia

Antes de verano, nuestros AVE circularán en las relaciones Barcelona – Lyon y Madrid – Marsella.

Renfe inicia las pruebas para operar sus trenes AVE en Francia

Antes de verano, nuestros AVE circularán en las relaciones Barcelona – Lyon y Madrid – Marsella.

Renfe sigue trabajando para conseguir el Certificado de Seguridad para operar en toda Francia 🇫🇷https://t.co/PZ1r2lDypj pic.twitter.com/ggshO2qliQ — Renfe (@Renfe) January 16, 2023



Sur son compte Twitter, la compagnie précise également continuer de « travailler pour obtenir le certificat de sécurité [pour les deux lignes] pour opérer dans toute la France ». Elle doit encore former ses cheminots pour pouvoir faire circuler ses trains sur les lignes françaises.

Deux allers-retours par jour à moyen terme

D’après les informations du Parisien, Renfe commencerait par six allers-retours par semaine sur chaque ligne, vers Lyon et Marseille, puis deux liaisons quotidiennes à moyen terme.

La SNCF a abandonné la liaison avec Lyon en partenariat avec Renfe le 11 décembre dernier en expliquant ce choix par « une crise sanitaire qui a fortement fragilisé les résultats de l’entité depuis 2020 ». Depuis, la compagnie espagnole exploite toute seule les TGV Paris-Barcelone et est sans concurrence pour la capitale des Gaules.