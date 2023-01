53 et 49 jours. La SNCF et la RATP ont battu leurs records respectifs de jours de grève en 2019-2020 contre… la réforme des retraites. En prévision de la journée du 19 janvier, première mobilisation contre la nouvelle version du texte, les syndicats des transports appellent une nouvelle fois à un mouvement « puissant » et « dans la durée ». Et ce ne sont pas les seuls. Huit des principaux syndicats français, de FO à la CFDT, lancent un appel à une convergence des luttes pour faire face au projet de loi.









Les Français se préparent donc à faire face à un mouvement d’ampleur qui risque encore de paralyser le pays pour quelques jours, voire quelques semaines. Mais sans râler, car ils sont 68 % à être défavorables au report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans, selon un sondage Ifop-Fiducial. Etudiants ou salariés, personnel hospitalier ou cheminots, dans le privé ou le public, tous semblent inquiets pour l’avenir de leurs cotisations. Dans le Journal du dimanche du 15 janvier, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a appelé « un million » de Français à « déferler dans la rue », son vœu va-t-il se réaliser ?

Vous avez prévu de faire grève jeudi ? Vos collègues vont-ils aussi se mobiliser ? Vous allez manifester dans la rue ou rester chez vous ? Vous allez suivre la grève sur le long terme ou seulement le 19 janvier ? Au contraire, vous ne souhaitez pas participer au mouvement ? Racontez-nous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.