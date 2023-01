Tempête Gérard EN DIRECT : Des rafales à 160 km/h en Bretagne et déjà 75.000 foyers sans électricité...

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

La nuit a été agitée dans l’Ouest de la France. Placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France, 26 départements proches du littoral atlantique ont essuyé des rafales de vent et d’importantes précipitations dans la nuit de dimanche à lundi. Au menu: inondations, arbres couchés et coupures d'électricité. On vous fait vivre la journée d'après, qui s'annonce animée pour les services de secours.