Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, l’actu ne s’arrête pas. Et ce même le week-end. Mais ce n’est peut-être pas votre cas et ce samedi et ce dimanche, vous êtes resté trop loin de votre téléphone pour consulter l’appli 20 Minutes ou notre site Internet? Pas de panique, on vous fait un récap des grandes infos du week-end.

1. Crash d’un avion de Yeti Airlines au Népal

Un avion s’est écrasé avec 72 passagers à son bord. Selon les autorités, au moins 67 d’entre eux sont morts. Parmi les passagers se trouvaient quinze ressortissants étrangers, dont un Français, a-t-on appris auprès de la compagnie aérienne. La carcasse de l’appareil en feu a été retrouvée au fond d’un ravin de 300 mètres de profondeur situé entre l’ancien aéroport local de Pokhara et le nouveau terminal international ouvert le 1er janvier dernier dans cette ville, qui est une porte d’entrée pour les pèlerins et les trekkeurs du monde entier.

2. Nouvelle bavure policière aux Etats-Unis ?

La mort d’un enseignant noir de 31 ans lors de son arrestation à Los Angeles provoque émotion et controverse aux Etats-Unis. D’autant plus que la victime était un proche d’une des fondatrices du mouvement Black Lives Matter. Dans les vidéos des caméras portatives des policiers diffusées, on entend Kennan Anderson « crier à l’aide » et prononcer « ils essaient de me faire pareil qu’à George Floyd ».

3. Hidalgo se paie les Parisiens, les trottinettes et Mélenchon

La maire (PS) de Paris a rencontré des lecteurs et lectrices du Parisien. Lors de cet échange, elle a estimé que « sur l’affaire Adrien Quatennens, la réaction de Jean-Luc Mélenchon est une honte absolue ». Elle a annoncé aux Parisiens et Parisiennes qu’ils seront sollicités pour une votation sur les trottinettes électriques en libre-service, avant de leur mettre un petit taquet pour leur « niveau de civisme ».

4. L’OL pique sa crise

C’est dans son costume de nouveau propriétaire du club lyonnais que John Textor a assisté à la défaite face à Strasbourg (1-2), samedi soir. Revers qui a peut-être plombé dès janvier les ambitions européennes de l’OL mais surtout fait péter un câble à certains supporteurs après la rencontre. Certains avaient déjà attaqué le bus de l’équipe avant la rencontre.

5. Fin des hostilités dans la famille royale ?

Après la série Netflix Meghan & Harry, et le livre d’Harry Le Suppléant, le prince va-t-il se rabibocher avec son père et son frère ? A en croire la presse britannique, une rencontre entre Harry et le reste de la famille royale britannique serait envisagée avant le couronnement de Charles III en mai dans l’objectif d’apaiser les tensions. Si jamais ça rate, Harry pourra toujours s’épancher dans les volumes 2 ou 3 de ses mémoires.

