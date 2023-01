Le lieu de culte avait été fermé administrativement en fin d’année 2021 après des soupçons de pratique radicale de l’islam. Dans la Sarthe, la mosquée d’Allonnes a rouvert ses portes vendredi, a-t-on appris auprès du maire confirmant une information des médias locaux.

« Une nouvelle association s’est créée, une convention a été signée, nous avons travaillé de longs mois avec les services de la préfecture, la nouvelle association et les services de la ville pour que tout se passe du mieux possible », a déclaré Gilles Leproust, maire de cette commune de 11.000 habitants, jouxtant Le Mans.

Les associations gérantes dissoutes

« Tout est passé en conseil municipal et a été validé. Ça a été un traumatisme plus d’un an de fermeture », a ajouté le maire communiste, soulignant que la communauté musulmane de la ville était « satisfaite » de cette réouverture.

La préfecture avait engagé en octobre 2021 une procédure de fermeture de cette mosquée, qui accueillait environ 300 fidèles, en estimant que des prêches y légitimaient « le recours au djihad armé ». Le Conseil d’État avait confirmé cette fermeture et les deux associations gérantes de la mosquée avaient été dissoutes en Conseil des ministres en janvier 2022.