Il y a moins de trains en ce début d’année sur la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriant. Très utilisée, la liaison entre l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique doit faire face à un problème de taille : bon nombre de ses rames doivent passer par la maintenance après de multiples accidents avec des animaux. L’annonce a été faite sur la page Facebook de l’Association citoyenne Châteaubriant-Rennes en train après l’envoi d’informations du réseau Breizhgo.

D’après l’association, « plus de 50 chocs entre des trains et des gros gibiers sur de nombreuses lignes bretonnes » ont endommagé le matériel. Huit rames de type Bombardier ont été secouées par ces accidents et quelques autorails X 73.500. Aucun départ de train ne devrait être supprimé mais le nombre de rames disponibles pour chaque trajet devrait régulièrement être réduit à deux voitures, limitant les places à bord.

Une ligne très fréquentée

Les conditions de voyage des passagers, déjà régulièrement dégradées par la forte fréquentation, devraient donc se dégrader sur certains départs. Très empruntée, la ligne Rennes-Châteaubriant dessert notamment les communes de Retiers, Janzé et Vern-sur-Seiche et constitue une excellente alternative à la voiture pour les habitants de ces communes de deuxième ou trois couronne.