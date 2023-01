Le gouvernement veut rallonger la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Et l’annonce de la réforme des retraites inquiète les Français qui se ruent sur les simulateurs afin de connaître leurs nouveaux droits, si elle est adoptée. Le site de l’Assurance retraite, qui permet de consulter sa carrière et ses droits à la retraite, est saturé depuis que le gouvernement annoncé les contours de cette réforme à venir, mardi.

Un pic à 200.000 connexions a été enregistré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), rapportent nos confrères de France Info ce vendredi. La Cnav leur a toutefois précisé que le serveur allait être « boosté » afin que le trafic redevienne fluide sur le site « dans les prochains jours ».

Des syndicats et des Français hostiles

En attendant, un deuxième site a été créé : la-reforme-des-retraites-et-moi.fr. La Cnav précise toutefois que les informations qu’il contient sont « incertaines car il s’agit encore d’un projet de réforme et pas une loi votée ». Reste que cette réforme risque d’être largement contestée.

Les principaux syndicats, unanimement opposés à cette réforme phare du programme d’Emmanuel Macron pour son second quinquennat, ont d’ores et déjà appelé à une première journée de grève et manifestations le 19 janvier. Les sondages montrent aussi que les Français y sont majoritairement hostiles.