On en sait désormais un peu plus sur l’origine de la panne ayant paralysé une nouvelle fois la ligne de métro B de Lyon, ce jeudi matin. Durant quatre heures, le trafic a été interrompu entre les stations de Charpennes et Stade de Gerland. Ce énième dysfonctionnement est dû à « une défaillance » de l’entreprise chargée d’effectuer des travaux de nuit sur le chantier visant à prolonger la ligne jusqu’aux hôpitaux de l’est Lyonnais.

Les équipes intervenant de nuit « n’ont pas rendu le site en état correct », indique Keolis. En d’autres termes, elles n’ont pas fixé correctement les câbles électriques, comme elles auraient dû le faire. Si bien que l’entreprise de ménage intervenant pour assurer la propreté du métro a déplacé par mégarde l’un de ces câbles sur les voix du métro.

Les entreprises convoquées

Résultat : lorsque la première rame de reconnaissance a commencé à circuler un peu avant 5 heures, elle a entraîné dans son élan ce câble, « provoquant ainsi des dégradations et l’interruption de l’exploitation ».

Les entreprises concernées seront convoquées vendredi afin « d’obtenir des éléments sur cette défaillance et des engagements pour que ce type d’incident ne se reproduise plus », conclut Keolis.