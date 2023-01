Il rencontrera le ministre du Logement ce jeudi après-midi, dans un échange privé auquel la presse n’est pas conviée. Le contenu de la rencontre n’a pourtant rien de secret. Ce jeudi, le président du conseil régional de Bretagne va demander à Olivier Klein de faire passer sa région en « zone tendue ». L’objectif ? Permettre aux habitants des zones les plus touristiques de se loger alors que certaines communes sont noyées sous le poids des résidences secondaires.

La Bretagne, comme d’autres régions touristiques, cultive un paradoxe. Alors qu’elle comporte des milliers de maisons vides dont les volets restent fermés une bonne partie de l’année, elle ne parvient pas à loger tous ses habitants. Sur le littoral, les nouveaux venus doivent s’éloigner du bord de mer s’ils veulent trouver un toit à l’année. Ne parlons même pas des saisonniers. Invité ce matin sur France Bleu Armorique, le président de la région l’a répété et promis de rappeler au ministre d’appuyer sa demande de classement en zone tendue. « Nous avons dit que nous souhaitions non pas nous retrouver avec des arrêtés ou des décrets pris à Paris qui fixent le nombre de communes qui seraient déclarées en zones tendues. Mais de dire que la Bretagne est dans une situation de zones tendues », a déclaré Loïg Chesnais-Girard.

« Tout cela génère beaucoup de tensions »

Alors que certaines communes dépassent les 80 % de résidences secondaires, le passage en zone tendue permettrait aux maires d’adapter une fiscalité plus sévère pour les locations de type AirBnb ou les maisons de vacances. Au micro de la radio locale, l’élu socialiste a déploré « un manque de capacité à se loger près de là où on travaille, près de là où on veut vivre. Tout cela génère beaucoup d’angoisse, beaucoup de tensions ». Il espère aussi obtenir des solutions de logement pour les saisonniers. L’an dernier, la région avait ouvert certains de ses internats pour héberger des travailleurs estivaux. « Il est indécent de laisser des lits vides pendant les mois de juin, juillet, août, alors que des jeunes gens, des saisonniers, cherchent à se loger », estime le président de la région.

Attendu à Séné (Morbihan), le ministre du Logement Olivier Klein doit ensuite animer une réunion du Conseil national de la refondation du logement. Voulu par Emmanuel Macron, le dispositif doit permettre d’aborder toutes les problématiques du logement et notamment l’interdiction de louer des passoires thermiques. Depuis le 1er janvier, il n’est plus possible de louer des logements classés G +. « Il y a une crise du logement. Cette crise, elle est multiple, celle de l’accession, bien sûr, mais aussi celle de la capacité à devenir locataire », avait justifié Olivier Klein lors du lancement du Conseil national de la refondation en novembre. Les collectivités attendent maintenant des actes.