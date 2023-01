Un groupe de potes qui hurlent leurs meilleures blagues à la table d’à côté. Une musique d’ambiance tellement forte qu’elle tue justement l’ambiance. Des tables serrées qui permettent de profiter des discussions pas vraiment passionnantes des voisins. Des tintements de vaisselle qui montent à la tête. Le bruit dans les restaurants, les cafés et les bars peut faire virer un moment censé être convivial, en une expérience crispante. Selon une étude Opinion Way pour Saint Gobain Ecophon et La semaine du son* parue ce jeudi, 81 % des Français confient éviter un lieu de restauration s’il est bruyant.

Le calme est particulièrement attendu lorsqu’on s’apprête à déguster un bon plat : « Trois personnes sur quatre ne vont pas dans un restaurant s’il est bruyant, 68 % dans un café mal insonorisé et 63 % les bars où il y a un excès de bruit. Ce qui peut paraître surprenant, c’est que 73 % des 18-24 ans ne vont pas dans certains lieux à cause du bruit. Ils aiment bien le son, mais refusent cet inconfort », précise Sylvain Coudret, responsable de marché éducation et bureau à Saint Gobain. Anne, qui a répondu à notre appel à témoins, fait partie de ceux qui veulent déjeuner en paix, comme le chantait Stéphane Eicher : « La musique et le bruit des convives sont souvent très gênants, notamment dans les bouchons lyonnais où on est déjà serrés. Quelques fois, ça gâche vraiment le repas qui devrait être un plaisir à deux. »

« Un match de ligue 2 à fond la caisse sur leurs téléphones »

Force est de constater que nous ne sommes pas tous allergiques aux mêmes bruits. Au sommet des hantises des clients figurent les discussions des tables voisines (citées par 60 % des répondants), la circulation dans la rue à l’extérieur de l’établissement (33 %), les bruits provenant des toilettes (31 %) et la musique (29 %). Les lecteurs de 20 minutes témoignent aussi d’intolérances variées à certains bruits. Le répulsif ultime pour Jeanne, ce sont les clients parlent trop fort. « Il convient de parler à voix basse. Les autres tables ne doivent pas entendre les conversations voisines, sans quoi c’est la cacophonie. Cela compte aussi pour le personnel ! », insiste-t-elle.

Pour Philippe, l’enfer c’est le smartphone : « Une soirée a été complètement gâchée par un groupe de trois personnes et un enfant qui étaient les seuls clients avec nous dans ce restaurant et qui écoutaient un match de ligue 2 à fond la caisse sur leurs téléphones. » Richard aussi confisquerait bien leur téléphone aux clients : « Le pire, c’est au restaurant, entre ceux qui laisse leur téléphone sur la sonnerie et qu’ils ont la délicatesse de parler fort au lieu de sortir », s’énerve-t-il.

« Je ressors de ces soirées, épuisé, irrité »

Au rayon hifi-vidéo, Michel, lui est exaspéré par la télé dans les cafés ou les bars. « Passons sur le fait qu’il s’agit la plupart du temps de CNews. On voit toutes les têtes se tourner vers l’écran pour regarder un match et on a plus de mal à apprécier le moment ! » C’est bien connu, la musique des uns est la migraine des autres. Pas étonnant donc que tous les clients n’adorent pas écouter La lambada en sirotant leur bière. Tristan trouve même insupportables les soirées dans les bars à cause de ça. « Le plus irritant est souvent la musique beaucoup trop forte qui couvre la voix. J’ai beau tendre l’oreille mon cerveau n’arrive pas à différencier les propos de la musique. A cela, s’ajoutent les voisins qui haussent le ton, ce qui aboutit un capharnaüm. Je ressors de ces soirées, épuisé, irrité, avec un mal de tête », témoigne-t-il.









Et il n’est pas le seul à ressentir un réel mal-être : « Les conséquences peuvent être physiques : maux de tête, fatigue… Mais elles peuvent être aussi sociales, car près d’une personne sur deux estime que l’excès de bruit lui a gâché une soirée et cela peut même faire perdre ses moyens pendant un rendez-vous amoureux pour une personne sur dix », relève Sylvain Coudret.

Des solutions existent pourtant

Le désagrément est tel que trois Français sur 10 ont déjà quitté précipitamment un endroit alors qu’ils y étaient déjà installés. C’est ce qui est arrivé à Camille. « Le bruit est tellement saoulant dans les restaurants que souvent, mon amie et moi écourtons la soirée. Quel dommage les gens sont irrespectueux ! », regrette-t-elle. Ghislaine a aussi opté pour la consommation expresse certaines fois. « Il m’est arrivé de ne pas terminer mon repas ou de rester chez moi. Sauf l’été, lorsque nous pouvons déjeuner en terrasse. »

Face à ce constat, le confort acoustique apparaît comme un enjeu important de fidélisation des clients pour les lieux de restauration. « D’autant que les clients regardent de plus en plus les avis sur les restaurants. La mauvaise ambiance sonore est un répulsif », note Sylvain Coudret. Il existe pourtant des solutions simples pour améliorer un lieu. « On peut installer des unités flottantes sur les plafonds, qui permettent d’absorber le bruit ou les panneaux mureaux acoustiques », poursuit-il. Reste que beaucoup d’établissements ne font pas ces investissements car ils coûtent cher.