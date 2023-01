Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les socialistes vont-ils rester dans la Nupes ? Une première partie de la réponse devrait être connue ce jeudi. Le PS vote en effet pour choisir son nouveau secrétaire, entre le sortant Olivier Faure, et deux autres candidats, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol. Artisan, pour son parti, de l’accord conclu en mai entre LFI, le PS, EELV et le PCF, le favori Olivier Faure joue dans ce vote son poste mais aussi l’avenir de l’alliance de gauche, critiquée par ses deux rivaux. Quelque 41.000 adhérents peuvent voter pour ce premier tour, entre 17 heures et 22 heures dans les locaux des sections, afin de choisir le prochain texte d’orientation du parti. Les deux candidats dont les motions seront arrivées en tête seront départagés lors d’un deuxième tour le 19, avant un Congrès prévu du 27 au 29 janvier à Marseille.

Le travail de mémoire entre Paris et Alger ne passera pas passer par un mea-culpa. Dans un entretien avec l’écrivain algérien Kamel Daoud à l’hebdomadaire Le Point publié mercredi soir, Emmanuel Macron estime en effet qu’il n’a « pas à demander pardon » à l’Algérie pour la colonisation. Le chef de l’Etat considère que « le pire serait de conclure : "On s’excuse et chacun reprend son chemin" ». Selon lui, « le travail de mémoire et d’histoire n’est pas un solde de tout compte ». Emmanuel Macron espère par contre accueillir son homologue Abdelmajid Tebboune en France en 2023 pour poursuivre la réconciliation entre les deux pays.

Avec le retour de son champion du monde Lionel Messi, le PSG s’est assuré mercredi soir le titre honorifique de champion d’hiver. Lors de la 18e journée de Ligue 1, le club de la capitale a battu Angers (2-0) avec un Leo des grands soirs. Si Hugo Ekitike a ouvert le score dès la 5e minute, l’Argentin a été le meilleur joueur parisien, inscrivant même le deuxième but (71e). Au classement général, avec 47 points le PSG compte désormais 6 longueurs d’avance sur Lens.