L’histoire aurait pu dégénérer ou s’éterniser, comme plusieurs récents exemples. Mais à Nantes, l’occupation d’une maison inoccupée est en train de tourner court. Quatre jours après « la réquisition citoyenne » d’un pavillon du quartier Doulon par des membres de la Maison du peuple, occasionnant de nombreuses réactions notamment politiques, le collectif indique que l’évacuation devait être très prochainement organisée. « Le 115 nous a contactés pour nous assurer une prise en charge des familles », explique la Maison du Peuple, qui avait mis à l’abri plusieurs familles migrantes avec enfants, dénonçant « l’inaction de l’Etat ».

Entre-temps, des contacts avaient été établis entre des membres de la famille des propriétaires, un couple de personnes âgées vulnérables, et l’association. Relations au départ tendues avec dépôt de plainte qui semblent s’être transformées en compassion, à tel point que les membres de la Maison du peuple disent avoir été « touchés en plein cœur » par la situation des propriétaires du logement dans lequel ils sont entrés par effraction.

Un couple d’octogénaires vulnérables

Selon un témoignage de la famille recueilli par le quotidien Presse Océan, ces octogénaires sous tutelle et placés en Ehpad, qui avaient eux-mêmes construit leur maison, n’avaient en effet plus d’autre choix que de s’en séparer. « Dans quel pays vivons-nous pour que des personnes ayant travaillé toute leur vie doivent vendre leur bien pour payer leur maison de retraite ? (…) Acceptons-nous de vivre dans un pays où les personnes âgées doivent vendre le travail de tout une vie pour survivre ? », s’interroge dans un long communiqué la Maison du peuple, qui a mis en ligne dans la foulée une cagnotte « afin de rembourser eau et électricité que nous avons consommées, voire participer aux frais d’Ehpad ».

Ce mercredi soir, la maison ne semblait en tout cas pas encore vide de ses occupants. La préfecture de Loire-Atlantique indique en effet avoir reçu dans la journée « une demande d’expulsion de la part de l’avocat de la famille », à laquelle elle a « fait droit ». « Les squatteurs ont été mis en demeure de quitter les lieux sous 24 heures », conclut-elle.