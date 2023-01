Des potes à la table d’à côté, qui racontent leurs meilleures blagues en riant à gorge déployée. Une musique d’ambiance tellement forte qu’elle tue l’ambiance. Des tables serrées qui permettent de profiter des discussions des voisins. Des tintements de vaisselle qui montent à la tête. Le bruit dans les restaurants, les cafés et les bars peut faire virer un repas censé être serein et convivial, en une expérience stressante.

Un problème qui touche particulièrement les établissements situés dans les grandes villes.

Et vous, êtes-vous souvent gêné par le bruit dans les restos, les bars ou les cafés ? Dans quels types d’établissements trouvez-vous que le bruit est le plus insupportable ? Où habitez-vous et quel âge avez-vous ? Quelles sont les nuisances sonores qui vous irritent le plus ? La musique, les conversations des autres clients, la circulation dans la rue ? Lors de quels types de rendez-vous (professionnel, familial, amoureux), cela vous dérange-t-il plus ? Dans ces cas-là, intervenez-vous pour les faire cesser ou les atténuer ? Avez-vous déjà quitté précipitamment un resto parce que vous n’arriviez plus à passer outre ? Choisissez-vous souvent votre café, bar ou resto en fonction de son niveau sonore ?