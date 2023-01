Les 350 salariés de la clinique mutualiste du Médoc, à Lesparre-Médoc (Gironde), restent sous le choc ce mercredi. Mardi, le personnel soignant des urgences de cette clinique, a essuyé un véritable déchaînement de violence de la part d’un individu admis dans l’établissement dans la matinée.

Le parquet de Bordeaux indique à 20 Minutes que le mis en cause, âgé de 42 ans, « s’est montré rapidement agité. » « A l’occasion d’un examen, il s’est emparé d’une barre de fer et a commencé à frapper les soignants. Cinq victimes ont été identifiées. » L’intéressé a été hospitalisé d’office en unité psychiatrique, à l’hôpital Charles Perrens de Bordeaux. « Les auditions et les investigations sont en cours. »

« Il a jeté le brancard sur le scanner puis récupéré un pied à perfusion »

Contacté par 20 Minutes, le directeur général de la clinique de la mutualité, Yann Pilatre, raconte la scène. « Ce patient présentait un trouble du comportement, il a été amené aux urgences par ses collègues, et au moment de passer un scanner il a disjoncté. Il a jeté le brancard sur le scanner puis il a récupéré un pied à perfusion et a regagné le couloir des urgences pour agresser le médecin-urgentiste. Il lui a ouvert le crâne et fracturé la main. Il a agressé trois autres soignants, qui souffrent de nez fracturé ou enfoncement du thorax, et une patiente à qui il a ouvert le front. » L’individu, décrit comme « une véritable force de la nature », était « dans un état de violence maximum. »

« Heureusement, poursuit le directeur de l’établissement, une voiture de gendarmerie passait par là, et les gendarmes ont pu intervenir dans les minutes qui ont suivi et maîtrisé le forcené. » Des cellules de soutien psychologique ont été mises en place, « pour prendre en charge le personnel très choqué » et du personnel a dû être rappelé « pour stabiliser les urgences dans la nuit de mardi à mercredi. »

« Projet de sécurisation »

Ce mercredi, « la situation reste très tendue dans le service » indique Yann Pilatre, avec des mouvements de grève qui se sont déclenchés pour réclamer notamment davantage de sécurité. « Cet événement reste exceptionnel, mais intervient alors que le personnel soignant traverse une période difficile. Pour répondre à sa demande, un vigile a été dépêché sur place ce mercredi, mais nous allons surtout monter un projet de sécurisation plus important de l’établissement, avec des formations ou encore des caméras de surveillance. »

Le directeur de la clinique explique que « deux autres cas de violence » ont été recensés au sein de son établissement récemment, et que « la situation en matière de violence verbale et physique s’est très nettement dégradée depuis le Covid-19 et les confinements. »