C’est le plus gros employeur de la région des Pays-de-la-Loire. Et avec quelque 9.500 agents hors médecins qui y travaillent, le CHU de Nantes n’échappe pas aux difficultés de recrutement que connaît actuellement le pays. « Comme chaque année, nous devons recruter environ 1.800 personnes, dans un marché de l’emploi particulièrement tendu, observe Luc-Olivier Machon, directeur des ressources humaines de l’hôpital nantais. Il n’y a pas que dans le secteur du soin où nous avons des besoins permanents. Nous recherchons aussi des professionnels de la restauration, des plombiers, des agents administratifs… Des métiers finalement aussi importants pour le bon fonctionnement de l’hôpital. Avec une répercussion sur la prise en charge des patients. »

Pour trouver ces perles rares, le CHU a carrément organisé ce mercredi son propre job dating, sur le site hospitalier de Saint-Jacques. Turn over, arrêts maladie, mobilité en interne, départs en retraite… Si le DRH assure qu' « il ne s’agit pas d’une situation de crise absolue », « c’est la galère dans tous les services », entend-on dans les allées de ce forum, qui concerne la totalité des divers métiers du CHU, soit plus de 150. En plus des postes d’infirmières ou d’aides-soignants (et notamment ceux de nuit) des dizaines de contrats de blanchisseur, agent de sécurité, chauffagiste, ou cuisinier sont à saisir.

« Pour certains métiers comme la logistique par exemple, pas besoin de qualification, il suffit d’être motivé, indique sur place une responsable de recrutement. Quand un candidat fait l’affaire, on peut le rappeler le jour même pour une prise de poste très rapide. Il faut être très réactif, quand on sait qu’il se passe parfois plusieurs semaines sans qu’aucune candidature ne nous parvienne. »









Concurrence salariale

Ce mercredi matin, il y a du monde mais ça ne se bouscule pas non plus parmi les candidats. A 55 ans, Larbi aimerait bien intégrer le CHU. Actuellement en CDD, cet agent de sécurité incendie ne soupçonnait pas que l’on pourrait avoir besoin de lui ici. « Mon métier, c’est de protéger les gens, alors le faire à l’hôpital, pour les soignants et les patients, je trouve que c’est encore mieux », raconte ce Nantais qui espère aussi réduire son temps de trajet en changeant d’employeur. Une baisse de sa facture de carburant qui lui permettrait de faire passer la pilule d’un salaire jugé peu attractif, comme le dénoncent régulièrement les syndicats. Car la concurrence public-privé est particulièrement rude, notamment dans les professions techniques.

« Le sujet salarial se pose mais ces métiers sont de mieux en mieux reconnus au sein du CHU, estime Frédéric Hamon, ingénieur hospitalier à la tête d’une cinquantaine d’électriciens, chauffagistes, peintres ou menuisiers. Ils ont des horaires fixes, peu de déplacements, travaillent sur des installations de haute technicité… »

Une deuxième édition de ce job dating, qui permet un « coup de projecteur sur la diversité des métiers », pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Un moyen de s’assurer que les bras ne manqueront pas cet été, dans les bureaux, les couloirs, mais aussi les blocs et les chambres du CHU. « Les étudiantes infirmières peuvent ainsi venir directement nous rencontrer, expliquent deux cadres de santé. On répond plus facilement à leurs questions sur le service, l’équipe… Le lien se fait mieux que lorsqu’elles envoient simplement leur CV sur une plateforme. »