Chaque année, un Français sur dix part skier dans l’une des 232 stations de l’Hexagone. Cependant, d’après une enquête OpinionWay pour Ginkoia, ces vacanciers sont légèrement moins tentés à l’idée de passer leurs congés à la montagne en 2023 que les années précédentes. Pour cause, la hausse des prix, minant le budget des foyers, pousse les Français à modifier leurs vacances, voire à les annuler.

« Il n’y a pas vraiment de raison pour que le séjour au ski se soit démocratisé depuis, les prix n’ayant pas baissé », expliquait à La Croix il y a un an Sandra Hoibian, directrice du pôle société au Credoc. De plus, avec des températures historiquement douces, certaines stations ne sont pas assez (voire pas du tout) enneigées, contraignant les gérants à fermer temporairement et les vacanciers à changer de plan.

Comptez-vous partir à la montagne cet hiver, où et pourquoi ? A quelle fréquence vous y rendez-vous ? Quelle importance accordez-vous à ces congés hivernaux ? Comment choisissez-vous votre domaine de ski ? Louez-vous un logement ou êtes-vous hébergés gratuitement ? Avec la hausse des prix, vos plans ont-ils été chamboulés ? Que pensez-vous des prix pratiqués par les stations ? L’impact climatique de vos vacances joue-t-il sur votre choix ? Un souvenir de vacances au ski en tête ?