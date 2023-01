Au début de l’année 2021, 20 Minutes avait mis le nez dans l’énorme tableau Excel, publié (ici) en open data par la métropole de Montpellier (Hérault), qui regroupe tous les prénoms donnés aux bébés nés dans la capitale héraultaise depuis vingt ans. On y avait trouvé de drôles de blazes. On apprenait ainsi que 88 Jasmine, un Aladdin, un Jafar, 16 Luke, 9 Anakin, 36 Mario, 15 Luigi et 7 Zelda avaient vu le jour à Montpellier depuis l’an 2000. Mais aussi un Zidane, 17 Rihanna (dont cinq avec un seul « n »), et une Beyonce.

Mais surtout, la métropole de Montpellier avait enregistré la naissance d’un bébé baptisé… Laurent-Fabius, avec un tiret. Deux ans après, on s’est dit qu’on n’allait pas se priver d’aller fureter une fois de plus dans cette mine d’or, pour constater si d’autres parents s’étaient montrés particulièrement inspirés. Eh bien… Oui. Si Emma, Lucas, Adam, Léo et Jade sont encore et toujours les prénoms les plus donnés aux enfants depuis l’an 2000 à Montpellier, d’autres sont autrement plus insolites.









Derrick, Braise et Dédé

On a trouvé des parents qui étaient sans doute d’humeur poétique, quand ils ont décidé du prénom de leur bébé. Sont nés, à Montpellier, ces dernières années, une Joie, un (ou une ?) Taime, un Lamour, une Merveille et une Lajolie. Il y a même eu un Loveur. La pop culture inspire toujours. Des parents montpelliérains ont baptisé leurs bébés Sherlock, Pacey et Dowson (avec un « o », oui, dommage), Indra et Lio (des fans, sans doute), Padmé, Raiponce, Jul, Menelik, Rayman, Cléopâtre, Genesis, et… Derrick ! Il y a même eu un Stalone (avec un seul « l ») à Montpellier. Et un Alkapone. Il y a les prénoms qui semblent sortis de nulle part, comme Braise, Sésame ou… Ouais. Oui, oui, Ouais.

Un Pépé et un Dédé sont nés, aussi, à Montpellier. Ont également vu le jour des petits bouts de chou prénommés Paris, Pau, Venise, Lorient, Ibiza, Rome et Toulouse. Des parents ont choisi, aussi, de s’amuser un peu avec les orthographes traditionnelles des prénoms. Wanessa, Wiktoria, Oscard et Thybaux sont, par exemple, nés dans les maternités de Montpellier. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Sont nés, dans la capitale héraultaise, un (ou une) Godpower et un (ou une) Goodluck. Bonne chance à eux.