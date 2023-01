Le gouvernement a dévoilé, mardi, son projet de réformes des retraites. Celui-ci prévoit principalement le report de l’âge légal minimum de départ à 64 ans, contre 62 ans auparavant. Avec quarante-trois années de cotisations obligatoires, l’âge de départ effectif à taux plein pourrait même se situer plutôt autour des 66 voire 67 ans.

Êtes-vous inquiets pour vos droits à la retraite ? Comment envisagez-vous le fait de partir plus tard que prévu ? Jeune travailleur, craignez-vous de devoir travailler encore plus longtemps ? Avez-vous envisagé des solutions alternatives, comme une épargne pour partir à la retraite plus tôt ? Expliquez-nous ici. Vos témoignages pourront servir à la rédaction d’un article. Merci.