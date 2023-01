En présentant ce mardi son projet de réforme des retraites, qui prévoit notamment un départ à 64 ans, Elisabeth Borne, a-t-elle allumé la mèche d’un conflit entre les générations ? Car des plus âgés, pensionnaires depuis plusieurs années, aux plus jeunes, cotisants pour leurs aînés, tout le monde est concerné. Et forcément, les avis divergent. « Ils ne pensent qu’à leur pension et voteront tout ce qui pourra la protéger, quitte à nous sacrifier », estime Christelle, 26 ans, employée dans une entreprise de transport international. « Les jeunes ne veulent plus travailler et veulent tout sans faire d’effort », lui rétorque Claude, 87 ans.

A l’image de ces deux Parisiens, les témoignages récoltés par 20 Minutes montrent une vraie discordance. Pas tant sur l’idée d’une réforme que sur la répartition des efforts et les acquis à préserver. « Cette loi est injuste, on va devoir travailler plus longtemps, sans savoir si on aura droit à une retraite, alors qu’eux ont connu les trente glorieuses et le plein-emploi mais n’acceptent aucune concession et font tout pour préserver leurs privilèges », s’émeut Antoine, 25 ans et actif depuis trois ans. « Nous aussi on a connu les crises et on n’a pas râlé pour payer les retraites de nos anciens. Chacun son tour », lui répond Adrien, retraité de l’ingénierie nucléaire et favorable « par défaut » au projet de loi.

Le début d’un conflit générationnel ?

Dire que les générations ne se comprennent pas n’a rien de révolutionnaire. Mais face à une réforme de cette ampleur, certains craignent que les positions des uns et des autres soient irréconciliables. « Les jeunes et les moins jeunes ont toujours eu du mal à se comprendre. Et devant l’importance d’une réforme comme celle à venir, l’engagement est toujours plus intense », estime Monique Selim, anthropologue du travail. Selon elle, il s’agit avant tout de la stratégie du gouvernement pour faire passer la pilule de la réforme. « Il met l’accent sur la solidarité générationnelle pour faciliter le passage difficile de sa loi. Ainsi, les générations se regardent entre elles plutôt que de se retourner contre le promoteur de cette loi. »

« On a le sentiment de devoir se sacrifier pour les retraités, alors qu’on ne sait même pas si nous, on aura une retraite », s’exaspère ainsi Elisa, cadre dans l’édition. Une crainte légitime selon Anne-Marie Guillemard, sociologue spécialiste du travail et de la retraite à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) : « Je ne crois pas à une guerre des générations, avance l’universitaire, en revanche, on pourrait assister à une scission dans notre société. » Et de préciser : « Notre système des retraites a été créé sur la base de la solidarité intergénérationnelle : ceux qui paient les pensions des générations précédentes croient en leur propre retraite. Si cet espoir n’existe plus, la chaîne de solidarité disparaît. C’est le principe de la retraite par répartition. Les jeunes paient pour les vieux, en sachant que des plus jeunes paieront pour eux. »

Les jeunes tentés de faire cavalier seul





Conséquence : les jeunes seraient de plus en plus tentés par la retraite par capitalisation ou par la création d’une épargne de « sauvegarde ». Pas par conviction mais par dépit et réflexe de survie. Une hypothèse confirmée par Cassio : « Je ne vois pas pourquoi je cotiserais alors que je n’en verrais probablement jamais la contrepartie. C’est triste, mais je dois aussi penser à moi et à mon avenir. » Selon Anne-Marie Guillemard, la seule solution pour sauver notre système de retraite, « serait de rétablir l’équité entre les générations ». En proposant, par exemple, des formations et un accompagnement professionnel pertinent tout au long de la carrière des actifs en échange de quelques années de travail supplémentaires, avec, à terme, une retraite convenable garantie.