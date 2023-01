« Bonne nouvelle, le Nord finance enfin l’installation d’un poêle à granulés + une tonne de pellets. » Voici l’une des publicités qui circule actuellement sur les réseaux sociaux ou qui arrive directement sur votre téléphone sous forme de SMS. Une offre trop belle pour être vraie qui donne envie de cliquer. Sauf qu’en effet, il s’agit d’une arnaque. C’est le département du Nord lui-même qui alerte sur ces tentatives de phishing usurpant son nom et son logo.

Les pseudo-sociétés portent des noms qui inspirent confiance : Solutions éco énergies, France aide énergie… Toutes mentionnent sans scrupule l’institution, usant frauduleusement de son (ancien) logo. Certaines vont même jusqu’à placarder, dans leur annonce la tête de la Première ministre, Elisabeth Borne, dans le but de vous vendre l’installation d’une pompe à chaleur ou celle d’un poêle à granulés. Et bien entendu, il n’en coûtera rien au particulier, puisque l’on vous assure que c’est le département qui régale.

Des « publicités trompeuses »

Sauf que non. « Le département du Nord ne finance pas l’achat ou l’installation de poêles à granulés ! », a réagi l’institution, ajoutant qu’il s’agissait là de « publicités trompeuses ». Du phishing plus précisément, parce que, quoi que vous fassiez, vous ne recevrez jamais le matériel commandé. Le but, pour les auteurs de ces annonces, est plutôt de récupérer vos données personnelles et bancaires pour les utiliser frauduleusement.









Si vous tombez sur l’une de ces publicités, sur Facebook par exemple, ne cliquez surtout pas sur le lien. En revanche, le Nord vous invite à lui signaler par mail (dircom@lenord.fr) ou directement auprès de la Cnil. S’il s’agit d’un SMS, il faudra l’envoyer au dispositif d’alerte créé par les opérateurs télécoms, au 33700. Concernant les vraies aides mises en place par le département, la liste est consultable sur son site Internet.