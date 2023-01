La galère dans les métros parisiens n’est pas qu’un ressenti. C’est ce que confirment les chiffres de novembre de la ponctualité des réseaux de transports franciliens publiés par Ile-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité organisatrice. Et au niveau des heures de pointe, ce n’est pas très bon sur plusieurs lignes de métro. Sept d’entre elles sont problématiques : les 3, 4, 6, 7, 8, 12 et 13. Pour chacune de ces lignes, on est en dessous des 90 % de ponctualité quand le contrat 2021-2024 prévoit entre 96,5 % et 98 %, avec des bas à 80,7 % pour la 12 et 82,6 % pour la 13. Pour IDFM, « ces lignes doivent être traitées d’urgence ».

Pour 4 autres lignes (les 2, 9, 10 et 11), c’est moyen. On est au-dessus des 90 % de ponctualité mais en deçà des objectifs du contrat. « L’offre est insatisfaisante et ces lignes restent à améliorer », indique IDFM. Enfin trois lignes sont au vert avec des ponctualités supérieures à 100 %, les 1, 5 et 14. Pour la 1 et la 14, on est même respectivement à 101,6 % et 101,7 %, ce qui s’explique par le fait qu’elles sont entièrement automatisées, ce qui permet notamment de réduire les intervalles de sécurité entre deux trains. Et on dépasse les 100 % car la RATP injecte des trains supplémentaires en heures de pointe, ce qui accroît la ponctualité.

Dégradation du service depuis juillet

Il faut noter que la situation dans les métros parisiens s’est dégradée à l’été. En début d’année les taux de ponctualité réalisés étaient plutôt en phase avec les objectifs, mais depuis juillet, il y a eu souvent plusieurs lignes en dessous des 90 % voire, en dessous des 80 % comme la 11 en juillet (74,2 %) ou la 6 en octobre (77,2 %).









« Nous rencontrons des difficultés sur le réseau depuis septembre, admet la RATP. La fin d’année a été particulièrement difficile pour nos voyageurs. » Mais la régie assure que depuis le début d’année, la situation s’améliore même si le retour à la normale sera progressif et est prévu pour la fin du premier trimestre 2023. Plusieurs facteurs concourent à cette évolution : « De nouveaux conducteurs formés sont désormais sur les lignes, des conducteurs de la ligne 4, en cours d’automatisation, roulent sur d’autres lignes et l’absentéisme diminue ».

Enfin la RATP affirme continuer de « recruter et de former de nouveaux conducteurs au métro, avec une forte accélération de ses plans de recrutement et de formation ». Ainsi en 2023, 400 conducteurs de métro seront recrutés, contre 180 l’an passé.