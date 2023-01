Sans surprise, les Parisiens décrochent la palme du temps moyen le plus important passé dans les transports en commun. Selon le rapport mondial de la société Moovit, les Parisiens sont les Français qui ont la durée moyenne de trajet la plus longue dans les transports en commun, 52 minutes en moyenne, au contraire des Niçois et Nantais qui ont le temps de trajet le plus court, à savoir 35 minutes.









Ils tiennent également la tête concernant la distance parcourue pour un trajet simple domicile-travail, 12 km, contre 4 km en moyenne à Montpellier. Et ils sont 9 %, en 2022, à déclarer utiliser les moyens de micromobilité, soit vélos, vélos et trottinettes électriques, scooters électriques, tous les jours.

Un temps de trajet moyen stable par rapport à 2020

Pour les Parisiens, le temps de trajet moyen n’a pas changé depuis 2020, au contraire des Toulousains qui arrivent ex aequo sur le podium avec les Bordelais, avec un temps moyen de 41 minutes, alors qu’il était de 33 minutes en moyenne en 2020 dans la Ville Rose. Ils sont aussi les plus nombreux à subir des trajets quotidiens de plus de 2 heures, plus de 5 % des personnes interrogées, alors que dans les huit autres agglomérations françaises étudiées, la proportion est comprise entre 2 et 3 %.

A Paris, le temps d’attente moyen durant le trajet est de 13 minutes contre 12 à Aix-Marseille et 11 à Lille. Les Nantais sont les champions des moyens de micromobilité avec quasi 15 % d’entre eux qui en utilisent un au quotidien. Un chiffre en très forte augmentation par rapport à 2020, où à peine 2 % en utilisaient quotidiennement. Dans la capitale, la proportion d’usagers de ces mobilités est légèrement en hausse en deux ans : elle est passée de 7,3 à 9 %.

Beaucoup de changements en moyenne pour les Parisiens

Ce rapport qui se base sur l’analyse de millions de données anonymes de demandes d’itinéraires et sur une enquête effectuée auprès des utilisateurs de l’application Moovit tout au long de l’année 2022, dans 99 métropoles et 24 pays, pointe le top 3 des villes où le trajet quotidien est le plus long : Istanbul, Mexico et Bogota dans l’ordre. Et les deux premières citées occupent également les deux premières places des métropoles qui comptabilisent un temps de trajet moyen de plus de 2 heures.

Les Parisiens sont 2es du classement mondial des voyageurs ayant trois changements ou plus pour un trajet simple (28 %), derrière Mexico (Mexique), avec 29 %. À l’échelle européenne, les Parisiens sont suivis par les Berlinois et les Lisboètes (25 %). Nantes fait partie du top 4 des métropoles mondiales où les usagers ont moins de cinq minutes d’attente pendant leur trajet (36 %), derrière les deux villes espagnoles de Bilbao (43 %) et Burgos (39 %) et la ville canadienne de Montréal (37 %).