Les proches de Delphine Jubillar, l’infirmière disparue il y a plus de deux ans de son domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn), ne lâchent rien. Ils appellent dans un post Facebook toutes les personnes de bonne volonté à participer à de nouvelles recherches ce mardi 10 janvier. En nocturne cette fois. Le rendez-vous est donné à 18 heures devant le domicile du couple Jubillar.





Tenaces, les amis de la trentenaire demandent aux simples curieux de passer leur chemin. Aux autres, motivés, ils conseillent de se munir de lampes, de chaussures de randonnée, d’eau et d’une trousse à pharmacie.









La mère de famille a disparu du domicile familial dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Six mois plus tard, son mari Cédric Jubillar a été mis en examen et incarcéré pour meurtre sur conjoint. Il nie depuis farouchement toute responsabilité dans la mort de Delphine qui avait un amant secret et avec qui il était en instance de divorce.

Les nombreuses fouilles et battues menées par les gendarmes sur terrain n’ont pas permis jusqu’ici de retrouver la moindre trace de l’infirmière.