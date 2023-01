Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est la réforme phare voulue par Emmanuel Macron pour son second quinquennat. La Première ministre Elisabeth Borne va dévoiler ce mardi à 17h30 les choix de l’exécutif pour l’avenir du système de retraites. Le dossier est explosif : le report de l’âge légal de départ annonce en effet une vive opposition dans la rue.

Réunis dès la fin d’après-midi à la Bourse du travail à Paris, les numéros un des huit grands syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) devraient appeler les salariés à une première journée de manifestations. A l’Assemblée, en dehors de LR, les oppositions sont également vent debout contre le futur projet de loi. La Nupes ne cesse ainsi de souligner l’injustice d’une réforme jugée non nécessaire, selon sa lecture des prévisions du Conseil d’orientation des retraites (COR).





Comment va voter la gauche ce mardi sur le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables ? Sur ce dossier, la réponse est cruciale pour le gouvernement. L’Assemblée nationale va se prononcer sur le texte, un vote qui pourrait être serré en raison de l’abstention des écologistes et des hésitations des socialistes. Si c’est un feu vert, une commission mixte réunira des députés et sénateurs, a priori le 24 janvier, pour tenter d’établir un texte de compromis, en vue d’une adoption définitive en février.

Une abstention d’une partie de la gauche suffit au camp présidentiel. Mais il aurait espéré davantage d’allant autour d’un texte qui vise à déployer plus rapidement les projets éoliens et photovoltaïques, et qui avait obtenu un large aval du Sénat début novembre.

Le ciel s’acharne sur la Californie. Les tempêtes qui s’abattent sur cet Etat américain depuis dix jours ont poussé lundi les autorités à émettre un ordre d’évacuation dans la ville de Montecito, où vivent de nombreuses célébrités, et où les coulées de boue menacent de luxueuses villas. Jusqu’à vingt centimètres de pluie étaient attendues.

Cette enclave cossue n’est cependant pas une exception : plusieurs régions ont en effet connu des précipitations proches des records ces derniers jours. Les sols sont complètement saturés d’eau et le service météorologique américain (NWS) a lancé des alertes aux inondations sur une large partie de la Californie.