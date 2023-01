Vous posez des jours pour faire les soldes ? Racontez-nous

-50 % par-ci, -30 % par-là. A peine un mois après Noël, le début des soldes d’hiver ce mercredi 11 janvier signe la fin de votre plan d’épargne. Jusqu’au 7 février, les démarques s’intensifieront semaine après semaine pour faire toujours plus d’adeptes. En Lorraine, les soldes ont déjà débuté il y a une semaine avec des réductions allant déjà jusqu’à… -60 %.

Vous avez résisté aux réductions du Black Friday et aux ventes privées post-Noël pour préserver votre portefeuille à l’arrivée des soldes d’hiver ? Vous avez prévu de prendre quelques jours pour vous concentrer à la quête de votre machine à laver tant désirée ? Vous avez posé une RTT pour vous déplacer en magasin ou vous connecter à la première heure en ligne pour refaire votre garde-robe ? Au contraire, les soldes n’ont plus d’intérêt pour vous et vous allez les boycotter ? Racontez-nous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.