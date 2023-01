La réconciliation semble impossible et l’affrontement inévitable. Les syndicats prévoient déjà de descendre dans la rue contre la réforme des retraites que le gouvernement va dévoiler mardi. Le point de désaccord principal : l’âge légal de départ qui pourrait être reporté à 64 ans.

« Si Emmanuel Macron veut en faire sa mère des réformes (…) pour nous, ce sera la mère des batailles », a ainsi prévenu le patron de FO, Frédéric Souillot, opposé à cette réforme comme l’ensemble des organisations syndicales et les oppositions, hormis la droite, plus conciliante.

68 % des Français défavorables au report de l’âge de départ

Plus de deux tiers des Français (68 %) sont défavorables au report à 64 ans, selon un sondage Ifop-Fiducial. « Il n’y aura pas de deal avec la CFDT » en cas de report de l’âge légal et « on fera tout pour que le gouvernement recule », avertit également son leader Laurent Berger. Tous les syndicats défendent une hausse des cotisations patronales, piste aussi évoquée par le haut-commissaire au Plan François Bayrou, mais écartée par l’exécutif.









Le patron de la CGT Philippe Martinez ironise sur l' « exploit » de l’exécutif qui rassemble les syndicats dans l’action pour la première fois depuis douze ans. « Le front syndical et politique sera totalement uni dans cette bataille », a promis sur BFMTV le coordinateur de LFI Manuel Bompard. Et Marine Tondelier, numéro une d’EELV, de lancer : « Nos baskets sont prêtes ».