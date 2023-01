« Tout s’est passé très vite, en moins d’une minute »… Ce lundi matin, le téléphone du maire de Saint-Sulpice-la-Forêt n’a pas le temps de se reposer. Au lendemain de la tornade qui a traversé sa commune, Yann Huaumé est en lien avec la préfecture, les experts, ses services techniques et les assurances. L’objectif : intervenir au plus vite pour faire constater les dégâts causés par les vents violents qui ont soufflé dimanche. Il était un peu plus de 14h quand une tornade a traversé cette commune située au nord-est de Rennes. « J’ai été appelé par des habitants qui avaient vu le phénomène. Ils ont vu des vents qui tournent et des objets volants », raconte le maire, joint par 20 Minutes.

A Saint-Sulpice-la-Forêt, une grange et des bâtiments de stockage ont été soufflés par le passage d'une tornade. - Yann Huaumé

Les objets en question – des tôles et des ardoises – ont été projetés dans les airs par la violence du phénomène. « C’était très rapide, mais très puissant. Fort heureusement, nous n’avons pas de blessés », se félicite le maire. Les habitants témoins de l’incident ont rapidement compris à quoi ils avaient à faire et se sont mis à l’abri. Dimanche, le département d’Ille-et-Vilaine, comme toute la Bretagne, avait été placé en alerte jaune aux orages et aux vents violents. Mais personne à Saint-Sulpice n’imaginait affronter un tel phénomène.

Une grange classée lourdement touchée

Du sud au nord, la tornade a arpenté la rue principale du bourg et engendré quelques dégâts sur son passage. La moitié de la toiture et de la charpente d’une grange classée au patrimoine d’intérêt local a été arrachée. Plusieurs hangars ont également été soufflés et réduits à néant. Plusieurs maisons ont vu une partie de leur toiture s’envoler sous la force des vents tournoyants. Un artisan couvreur a accepté d’intervenir dimanche après-midi pour bâcher les pavillons les plus endommagés par la tornade. Aucun relogement n’a été nécessaire.