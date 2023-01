Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La démocratie a été attaquée au Brésil, mais le nouveau pouvoir a tenu. Des centaines de partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro ont envahi dimanche le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, une semaine seulement après l’investiture du président de gauche Lula dont ils refusent l’élection. Si le chef de l’Etat était au même moment en déplacement, les images restent néanmoins impressionnantes et rappellent l’invasion, il y a presque deux ans jour pour jour, du Capitole par des militants trumpistes endurcis.

Après plusieurs heures de chaos, les forces de l’ordre ont finalement repris le contrôle des bâtiments envahis et arrêté plus de 200 personnes. Lula, qui a inspecté les bâtiments saccagés à son retour dans la capitale tard dimanche soir, a déploré des événements « sans précédent dans l’histoire du Brésil ». Depuis les Etats-Unis, Jair Bolsonaro a pour sa part condamné sans fermeté « les déprédations et invasions de bâtiments publics ».

Noël Le Graët était en roue libre dimanche contre une légende française du ballon rond. Le patron de la Fédération française de football n’a en effet pas ménagé Zinédine Zidane, s’attirant les foudres de Kylian Mbappé et de la ministre de Sports, au risque d’aggraver encore un peu plus son cas juste avant d’être entendu par la mission d’audit sur les dysfonctionnements à la FFF.

A peine vingt heures après l’annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, le climat s’est de nouveau alourdi autour de Noël Le Graët. La faute à des déclarations effectuées au micro de RMC. Interrogé pour savoir si l’ex-meneur de jeu, qui faisait office d’option N.1 à la tête des Bleus en cas de non-renouvellement du contrat de Deschamps, l’avait appelé ces derniers jours, Noël Le Graët s’est montré très cassant envers le champion du monde 1998. « Je ne l’aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? "Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier" ? ». La ministre des Sports a depuis réclamé des « excuses ».

C’est un sujet sensible qui revient régulièrement dans l’agenda politique : la sécurisation de la chasse et la bonne cohabitation entre chasseurs et promeneurs. Après plusieurs mois de débats, le gouvernement va donc annoncer ce lundi ses décisions pour mieux sécuriser la pratique de la chasse et réduire le nombre d’accidents, mais chasseurs et militants anti-chasse semblaient croire qu’une interdiction dominicale était exclue.

Délit d’alcoolémie, formation, information du public sur une application mobile : la secrétaire d’Etat à l’Ecologie Bérangère Couillard présentera les arbitrages du gouvernement à 11 heures, dans le Loiret, à l’issue d’une rencontre avec les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), qui délivre les permis en France et participe à la police de la chasse.