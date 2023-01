Certes il y avait des petits poucets, de vilains ogres, des mères-grands et des pères-grands… Malheureusement l’actu du week-end n’était pas un conte de fée. Nous vous en rendons quand même compte, dans notre sélection des cinq faits à ne pas rater ce week-end…

1. Une trêve à peine remarquée

Russes et Ukrainiens ont fêté samedi le Noël orthodoxe en pleine guerre et la trêve de 36 heures annoncée sans convaincre par Vladimir Poutine est désormais terminée sans que les hostilités n’aient réellement cessé. Ce week-end, l’Ukraine a accusé l’armée russe de ne pas l’avoir respecté, et la Russie a reproché aux Ukrainiens d’en avoir empêché l’application en la forçant à riposter. Elle a ainsi expliqué avoir mené des frappes sur des casernes militaires à Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, et infligé de lourdes pertes à son adversaire en « représailles » au bombardement ukrainien sur Makiïvka,









2. Trente-huit morts dans un accident de car au Sénégal

Au moins trente-huit personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d’une collision entre deux bus au Sénégal, près de la ville de Kaffrine dans la nuit de samedi à dimanche. Le président Macky Sall a décrété un deuil national de trois jours en hommage aux victimes de cet accident, le plus meurtrier dans le pays ces dernières années. Selon les premiers éléments de l’enquête, « un bus affecté au transport public de voyageurs, à la suite de l’éclatement d’un pneu, a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse ».

3. LR prêt à voter la réforme des retraites

Sur les retraites, le gouvernement va probablement pouvoir compter sur les Républicains. Le patron du parti Eric Ciotti s’est dit dimanche matin prêt à « voter une réforme juste » et pense avoir été entendu par le gouvernement qui doit présenter mardi son projet. Le ministre délégué aux Compte publics, Gabriel Attal, a salué « la responsabilité de toutes celles et de tous ceux qui d’abord sont prêts à chercher une solution pour permettre à notre système de retraites de perdurer », tout en assurant qu’aucun accord n’avait été conclu entre la majorité présidentielle et les Républicains.

De son côté, la nouvelle patronne des Verts, Marine Tondelier, a prévenu qu’elle serait dans la « rue » contre la réforme « idéologique » des retraites, mais redoute que le gouvernement veuille « dissuader d’aller manifester avec des répressions fortes ».

4. Le triomphe des Petits poucets

Sans surprise… il y a eu des surprises en Coupe de France de foot. Comme chaque année, des clubs amateurs ou évoluant en divisions inférieures ont terrassé leurs adversaires professionnels. Monaco face à Rodez (Ligue 2), Nice contre le Puy (Nationale) sont passés à la trappe. Mais l’exploit de la journée vient de Strasbourg. Si le Racing n’a pas réussi à battre Angers vendredi soir, son voisin le FCO Strasbourg Koenigshoffen 06, qui évolue en sixième division (DH), a éliminé Clermont, club de Ligue 1, aux tirs au but. Les voici Petits poucets de la compétition. A 20h45, Lille affrontera Troyes pour le dernier match de ces 32es de finale.





La joie du FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 (Photo by Frederick FLORIN / AFP) - AFP





5. Le grand retour du CES de Las Vegas

Avec 3.000 exposants, dont 170 représentants de la French Tech, le cru 2023 du CES a fait feu de tout bois pour nous projeter dans un futur où les technos se font toujours plus désirables. Bureau vélo en plastique recyclé pour travailler en faisant de l’exercice, climatiseur qui fait déco ou four qui streame la cuisson de vos plats sur vos réseaux sociaux… Les nouveautés les plus excitantes côtoyaient les plus loufoques. Notre sélection ici.

L’info en plus : Toute cette semaine, nous vous avons présenté quelques-unes des 170 start-up françaises invitées. Plante dépolluante, reconnaissance vocale en kit, appli pour révolutionner les appels aux urgences, améliorer sa foulée ou s’adonner au sexting en toute sécurité… Il y en a pour tous les goûts.