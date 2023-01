Ils manifestaient contre la future réforme des retraites, l’inflation ou pour demander une refonte des institutions : environ 4.700 « gilets jaunes » se sont mobilisés samedi en France, dont 2.000 à Paris, selon le ministère de l’Intérieur. Le défilé parisien, qui s’est étoffé au fil de l’après-midi, était encadré par un important dispositif policier.

La manifestation qui avait été relayée sur les réseaux sociaux, a traversé le sud de Paris au rythme des chants anti-Macron mais sans les violences ou heurts entre manifestants et forces de l’ordre qui ont émaillé le mouvement « gilets jaunes » initialement lancé en novembre 2018 contre la hausse de la taxation sur les carburants et qui s’est depuis largement étiolé.









« L’hôpital j’ai peur d’y aller »

« Ça va prendre de l’ampleur avec la réforme des retraites, on recommence », a témoigné Hasna Kenider, assistante administrative. « On n’a plus de services publics. L’hôpital j’ai peur d’y aller. Je ne me vois pas travailler jusqu’à 64 ans », a-t-elle poursuivi.

Laetitia, trentenaire qui n’a pas souhaité donner son nom, a déploré « la tiers-mondisation de la France » tout en déplorant de « payer beaucoup d’impôts » sans voir « en retour ce pour quoi on paye ».