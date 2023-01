« Il faut mettre Paris à moins de deux heures de Nantes, quelle que soit la solution technique retenue », réclame Christelle Morançais. La présidente LR du conseil régional des Pays-de-la-Loire recevait le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ce vendredi, pour évoquer les grands enjeux ferroviaires de la région. Elle en a profité pour affirmer sa volonté de voir se réaliser au plus vite une ligne à grande vitesse (LGV) sur l’ensemble de la liaison Nantes-Paris.

Seule la portion Paris-Sablé-sur-Sarthe est aujourd’hui à grande vitesse. Et les trains mettent généralement entre 2h01 et 2h26 pour rallier la Cité des ducs et Paris (en comparaison il faut 1h50 pour un Rennes-Paris en LGV). L’axe ferroviaire Nantes-Angers-Le Mans est également l’un des plus fréquentés de France et donc très sensible aux aléas (incidents, météo…).

La compensation de Notre-Dame-des-Landes

Le projet de nouvelle ligne à grande vitesse est déjà étudié par SNCF Réseau. Il coûterait plusieurs milliards d’euros. Christelle Morançais espère donc convaincre le gouvernement d’investir en lui rappelant les compensations promises après l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. « Près de 5 ans après l’abandon de Notre-Dame des Landes, on ne peut pas exiger moins de la part du gouvernement. C’est essentiel pour l’attractivité de notre région », estime la présidente de la région Pays-de-la-Loire.





En 2018, le gouvernement s’était, notamment, engagé à aménager la plateforme aéroportuaire, à moderniser la liaison Nantes-Paris, à améliorer le contournement de la capitale, via Massy-Valenton, afin de mieux desservir les aéroports parisiens. Autant de projets qui ont peu évolué. « Le président de la République affiche des ambitions élevées en matière de transports. Mais il est bon de rappeler que des engagements ont été pris et qu’ils doivent être tenus. C’est pour moi le préalable absolu ! », insiste Christelle Morançais.

En attendant, SNCF Réseau entend répondre à la saturation de la ligne actuelle en modernisant l’ensemble des postes d’aiguillage et mettant en place un nouveau système de signalisation informatisée entre Nantes et Sablé-sur-Sarthe. Des aménagements qui devraient permettre de faire circuler deux trains sur une même voie à l’approche des gares de Nantes, Angers et Sablé, et d’optimiser la gestion des vitesses de circulation. Le chantier, très coûteux, ne sera toutefois pas achevé avant 2030.