Que va devenir l’incroyable maison de hobbits en mousse apparue au printemps dernier sur les berges du Touch, à Tournefeuille, dans la banlieue de Toulouse ? Après avoir envisagé de la détruire, la municipalité indique ce vendredi dans un communiqué être prête à « échanger sur l’avenir de cette installation », avec David*, le sans-abri de 53 ans qu’il l’a construite avec des chutes de matériaux trouvées dans des poubelles et qui y dort. Ce « château », rendu féerique à coups de pinceau, est particulièrement populaire auprès d’enfants et de promeneurs. L’émoi suscité par sa possible disparition a abouti mardi 3 janvier à une rencontre entre Eric et Marilyne Rieu, l’adjointe au maire de Tournefeuille en charge de la Solidarité, accompagnée pour l’occasion d’une assistante sociale.

Un emploi « mettant en valeur sa créativité »

A l’issue de cette rencontre, il a été proposé « à l’occupant de s’inscrire dans la procédure d’attribution d’un logement social étant donné que les listes d’attente pour un logement de petite taille laissent espérer des délais raisonnables », indique la municipalité. « Au vu de ses compétences artistiques », une autre élue, en charge de la Culture, se tient par à ailleurs à la disposition d’Eric pour l’aider « à trouver un contrat aidé mettant en valeur sa créativité ».

Alors, David va-t-il quitter son château de bric et de broc pour un HLM ? Et tourner la page ? L’histoire ne le dit pas encore.

* Le prénom a été changé