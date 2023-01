En service depuis le mois de décembre, le parc éolien offshore de Saint-Nazaire, le premier de France, continue de faire parler de lui sur terre. Cette fois, c’est la nouvelle répartition de la taxe éolienne, cette compensation financière versée pendant vingt-cinq ans par l’Etat aux communes environnantes en raison de l’impact visuel, qui ne plaît pas à tout le monde sur le littoral.

Et notamment au maire de Saint-Nazaire, « en colère », qui craint de voir sa subvention baisser au profit de stations balnéaires touristiques comme La Baule. Le nouveau mode de calcul de cette taxe, voté par l’Assemblée nationale en décembre dernier, prend en effet désormais en compte les résidents secondaires, comme le demandaient les maires de plusieurs de ces stations.









Près de 250.000 euros en moins

Selon David Samzun (PS), la dotation annuelle de sa ville, qui n’en accueille qu’environ 5 %, devrait ainsi baisser d’environ 20 %, passant de 1.275.524 à 1.033.005 euros. « Je ne peux me faire à l’idée que, dans ce pays, en pleine crise énergétique et face à une immense crise du logement, de riches propriétaires de résidences secondaires face mer réussissent à installer l’idée qu’ils seraient lésés par la vue de quelques éoliennes. Mais concrètement, lésés de quoi ?, s’interroge l’édile dans une tribune. Leur vie quotidienne n’est en rien changée. Leur préoccupation principale est l’éventuelle dévalorisation de leur patrimoine quand ils le revendront à encore plus nanti qu’eux ? »

Un nouveau vote sur le texte doit avoir lieu dans les prochains jours. « Nous espérons la cohérence et le sursaut », indique David Samzun.