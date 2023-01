« Nous avons dû fermer le 31 décembre en raison des températures trop douces. Nous avons pu produire un peu de neige mardi, mais je ne vois pas comment nous pourrions rouvrir ce week-end. Il faut trop chaud », déplore Jacques Murat, responsable commercialisation et communication de la station Ax-3-domaines, en Ariège.

Dans les Pyrénées, comme dans les Alpes, faute de neige, de nombreuses stations n’ont pas pu maintenir la totalité de leurs pistes ouvertes ou ont été contraintes carrément à la fermeture totale. Une situation qui a contraint la Coupe du monde de ski freestyle, prévue à Font-Romeu du 12 au 14 janvier, à annuler cette étape dans les Pyrénées-Orientales faute de neige suffisante.

« Ce qui a été terrible dans les Pyrénées cette année, mais aussi dans les Alpes, c’est qu’il y a eu non seulement de la douceur mais des ciels couverts et du vent, notamment les effets de foehn ultra-marqués dans les Pyrénées. Les nuages et le vent ne permettent pas à la surface de la neige de bien rayonner et de rester froide. L’année dernière il y a eu très peu de neige mais la saison a été pourtant très bonne parce qu’il y a eu un temps anticyclonique bien dégagé », analyse Denis Roy, responsable du centre de montagne des Alpes du Nord de Météo France.





🗻📹 Nasa's satellite pics show just how unusual the weather is in Europe at the moment. Snow cover in the northern Swiss/ French Alps is far, far less extensive than the last five years. pic.twitter.com/mrV1gyG7gl — Matilda Long (@tilda_long) January 4, 2023



Si lors de la saison précédente, si les températures étaient aussi élevées fin décembre, il y avait déjà un bon enneigement constitué dès le mois de novembre sur les chaînes montagneuses, voire fin septembre pour le massif alpin. Ce qui n’a pas été le cas cette année. « L’enneigement est très déficitaire dans les Pyrénées et par endroits nous sommes proches des records bas. La situation de faible enneigement actuelle a lieu en moyen un hiver sur dix », confirme Gabrielle Mercklé, adjointe au responsable du centre montagne Pyrénées de Météo-France.

Des chutes de neige à partir de dimanche

Mais l’or blanc devrait faire sa réapparition dès ce dimanche selon ces deux prévisionnistes. Plusieurs épisodes neigeux sont attendus sur les deux massifs la semaine prochaine, et même sur les sommets de la Corse. « Comme dans les Alpes, dans les Pyrénées nous allons avoir plusieurs perturbations neigeuses qui vont démarrer dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un premier la limite pluie-neige sera assez élevée, il ne neigera qu’en haute montagne, vers 2.000 m d’altitude. Cette limite s’abaissera la nuit suivante vers 1.500 m et on attend des cumuls plus importants sur l’est des Pyrénées que sur l’ouest à 1.800 m d’altitude, on pourra aller jusqu’à 30 cm sur le secteur frontalier des Hautes-Pyrénées et dans le Luchonnais plutôt 10 à 15 cm lundi matin, où la limite s’abaissera encore », précise Gabrielle Mercklé.









De quoi remettre du baume au cœur des responsables des stations de ski et des adeptes de descente tout schuss. En attendant de voir tomber les flocons, une partie des domaines des Pyrénées seront ouverts ce week-end. Si ceux des Pyrénées-Atlantiques sont tous fermés, les stations de ce massif gérées par N’Py accueillent les amateurs de glisse : Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Cauterets. Tout comme les stations des Pyrénées-Orientales de Cambre d’aze, Formiguères, Porté-Puymorens, des Angles ou encore de Font-Romeu-Pyrénées 2000. Dans son dernier bulletin, seules quelques remontées mécaniques étaient ouvertes à Saint-Lary.

Si les Alpes ont pu conserver une partie de leur manteau neigeux, la douceur des derniers jours de décembre et des premiers jours de janvier n’ont pas été sans conséquence. En Isère, les stations Collet d’Alevard, Col du Barrioz, Alpes du Grand Serre, Autrans-Méaudre, Gresse en Vercors, Villard-de-Lans et Saint-Pierre-de-Chartreuse sont fermées. Le domaine des 7 Laux 8 pistes ouvertes sur 50 et 5 remontées sur 22 qui fonctionnent. A Chamrousse, l’ouverture est aussi partielle avec 9 sur 41 pistes et 6 remontées sur 15 ouvertes aux skieurs. Celles qui s’en sortent « mieux » sont les stations d’altitude comme l’Alpe d’Huez et les 2 Alpes.

Du côté de la Savoie et la Haute-Savoie, Semnoz, Le Granier, Bramans, Le désert d’Entremont, Cordon, Les Carroz, Morillon et Les Brasses sont fermés. Les grandes stations comme La Plagne, la Toussuire, les Arcs ou encore le vaste domaine des 3-Vallées accueillent les amateurs de poudre blanche, mais leur terrain est souvent amputé de quelques pistes.

Tous espèrent que la neige annoncée leur permettra de rouvrir et « limiter la casse ». Pour cette saison, et les suivantes. « Le réchauffement climatique, il faudra vivre avec et se transformer car les domaines font vivre une partie des vallées, en Ariège c’est très important », rappelle Jacques Murat d’Ax-3-Domaines.