C’est un dossier qui n’en finit pas. La justice a ordonné la démolition du chantier depuis six mois et celle-ci aurait dû commencer avant samedi, sous peine de pénalités financières, mais le département de la Dordogne n’a pas renoncé à construire la déviation routière de Beynac-et-Cazenac.

Le 7 juillet dernier, la cour administrative d’appel de Bordeaux semblait avoir scellé le sort de ce dossier qui enflamme les esprits locaux depuis trente ans. Elle avait condamné la collectivité à payer une astreinte de 3.000 euros par jour faute d’avoir entamé les travaux de démolition dans les six mois ; puis de 5.000 euros par jour si celle-ci n’était pas achevée dans un délai d’un an.

Le département reste déterminé

Mais le conseil départemental de Dordogne, déterminé à réaliser ce contournement routier d’environ trois kilomètres, a déposé à l’automne une nouvelle demande d’autorisation auprès de la préfecture. Celle-ci a réclamé des compléments et le 23 décembre, le Département a retiré sa demande pour en redéposer une autre prochainement, indiquent les deux parties. « Nous remettrons au préfet, à la mi-février, un dossier complet. Après, l’État aura quatre mois pour dire s’il est recevable ou pas », a précisé Germinal Peiro, président socialiste de la collectivité.









Depuis les années 1990, sur fond de rivalités politiques anciennes, anti et pro déviation s’affrontent sur l’opportunité de contourner ce village de 500 habitants, classé parmi les plus beaux de France et très prisé des touristes, avec son château médiéval perché sur une falaise dominant la Dordogne. Les partisans disent vouloir désengorger et sécuriser Beynac ; les opposants, soutenus notamment par Stéphane Bern, affirment défendre le site et l’environnement.

« Démolir, c’est presque plus compliqué que construire »

Le chantier avait débuté en 2018 avant d’être annulé juridiquement. Mais les piles de pont construites dans le lit de la rivière, que la future déviation devait enjamber, sont toujours là. Les opposants comptent saisir la justice rapidement car la liquidation des astreintes nécessite une nouvelle décision… dont la collectivité pourra faire appel.

« Quand vous avez des piles au milieu d’une rivière, les démolir sans porter atteinte aux espèces protégées, comme on nous le demande, ça suppose des moyens. Démolir, c’est presque plus compliqué que construire », considère Germinal Peiro.

Le Département a provisionné dans son budget 2023 de quoi payer une année d’astreintes, soit environ 1,5 million d’euros. « J’espère que nous n’aurons pas à le faire si notre nouveau projet est déclaré recevable », conclut l’ancien député.

Ses opposants l’accusent « d’amuser la galerie avec des communications illusoires et des trafics d’influence en tous genres » et se disent « très confiants » sur l’issue de l’affaire.