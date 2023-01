On vous souhaite de ne jamais les voir. Pourtant, chaque jour, chaque nuit, ces étroites cellules de béton accueillent des hommes et des femmes que la police doit entendre. Situées au rez-de-chaussée du commissariat central de la Tour-d’Auvergne, à Rennes, les geôles servent à enfermer celles et ceux qui sont en garde à vue. Elles y restent la plupart du temps pendant vingt-quatre à quarante-huit heures, le temps d’être entendues par les enquêteurs. Elles en ressortent parfois libres ou traversent la rue pour être présentées à un magistrat dans les murs du tribunal d’instance. Peu importe l’issue, les cellules du commissariat laissent à un souvenir amer à toutes les personnes qui y passent.

Lundi 2 janvier, c’est la nouvelle bâtonnière du barreau de Rennes qui a visité les lieux, après un passage à la prison de Vezin. Catherine Glon en est ressortie choquée, indignée. « C’est affolant d’avoir de telles conditions, c’est une honte. Ça fait des années que j’en entends parler mais la situation perdure. C’est insensé », déplore l’avocate. « C’est mal odorant, froid. Je n’imagine même pas quand il y a vingt personnes enfermées ici », résume Sylvie Robert, la sénatrice socialiste qui accompagnait l’avocate.

« Les conditions sont pitoyables »

Nous n’avons pas pu visiter les geôles mais nous avons posé la question à plusieurs policiers habitués des lieux de nous les décrire. « Les conditions sont pitoyables, c’est dégueulasse », témoigne l’un d’eux. « C’est très vétuste et ça sent un peu la tôle », nous explique un autre.

L'Hôtel de police de Rennes, situé boulevard de la Tour d'Auvergne, a été inauguré en décembre 1981. - J. Gicquel / 20 Minutes

Le problème n’est pas nouveau et a souvent été dénoncé, notamment par les syndicats de policiers et les avocats. Les uns se plaignent de leurs conditions de travail dégradées, les autres en appellent à la dignité de leurs clients, qu’ils aiment à rappeler présumés innocents. « L’hôtel de police a 40 ans. Il a été inauguré par Gaston Defferre (le 22 décembre 1981) qui était alors ministre de l’Intérieur de François Mitterrand. Et les geôles n’ont jamais été rénovées. Vous imaginez ? », interroge le commissaire Luca Togni. « Alors oui, il y a des problèmes de chauffage, d’aération, d’éclairage. Les conditions ne sont pas bonnes ».

Chaque cellule aura une toilette

Cet été, un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté avait déjà épinglé les cellules de la Tour d’Auvergne. La bonne nouvelle, c’est qu’elles vont être restaurées, assure le directeur de la sécurité publique. « J’en avais fait la demande dans un rapport en juillet 2021. L’administration a pris conscience du problème. Mais entre le déblocage du financement et les attributions des marchés publics, il se passe du temps ». Luca Togni promet que toutes les cellules seront retapées pour 2026 pour un montant estimé à un million d’euros. « Chaque cellule aura des toilettes à l’intérieur. Et une douche sera aménagée pour deux cellules ».

Le problème, c’est qu’il va encore falloir attendre au moins trois ans. Trois années où la vétusté des locaux va encore déteindre sur les conditions de sécurité des agents. Et sur les conditions de détention des gardés à vue, qui doivent souvent partager une cellule déjà pas bien grande pour une personne. « Il n’y a pas de toilette donc à chaque fois qu’un mec veut pisser, il faut le faire sortir, l’accompagner », déplore Frédéric Gallet, secrétaire départemental du syndicat Alliance. Au moment de se soulager, le gardé à vue découvre avec joie des toilettes à la turque à la fin des années 1970. Certains rapportent que ce voyage dans le temps leur a coupé l’envie.

En 2022, plus de 31.000 personnes sont passées par le commissariat central de Rennes, pour un total de 9.300 plaintes. Un chiffre qui a explosé, notamment en raison de la pression démographique de la métropole.