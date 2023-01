Le sujet a disparu des sites d’actualité, qu’il s’était pourtant plu à squatter pendant plusieurs mois. Le phénomène s’est-il dissipé aussi vite qu’il s’était répandu ? Pas impossible. Alors que des centaines de plaintes ont été déposées en France par des personnes se plaignant de piqûres sauvages, aucune enquête n’a pour l’heure débouché. En festival, en discothèque et même en soirée privée, de nombreuses victimes s’étaient pourtant rapprochées de la police ou de la gendarmerie pour faire constater les mystérieuses piqûres. Rose (prénom d’emprunt) faisait partie de celles-là. En avril, elle s’était réveillée avec un gros hématome et un point rouge en son centre. La veille, lors d’une soirée en boîte à Rennes, elle avait été droguée. « Très vite, j’ai ressenti une envie de dormir vraiment hyperimportante, je n’avais jamais ressenti ça. » Les analyses ne donneront rien.

En mai, le procureur de la cour d’appel de Rennes avait pourtant pris le sujet très au sérieux, alors que 70 cas avaient été identifiés en Bretagne en quelques semaines. « Les résultats de ces analyses biologiques sont tous négatifs, tant au GHB qu’à d’autres substances toxiques », témoignait alors le magistrat. Terre de festivals et de fêtes, la Bretagne faisait partie des régions les plus concernées par le mystérieux phénomène. Dix mois après les premiers cas, l’étrange appétit pour la seringue nocturne semble avoir s’être calmé. « A ma connaissance, on n’a eu aucun cas recensé pendant les fêtes de fin d’année », assure Frédéric Benet-Chambellan, procureur de la cour d’appel de Rennes.

« Il s’est passé des choses »

Interrogé sur les enquêtes qu’il avait diligentées, le magistrat n’était pas plus avancé : « Les enquêtes sont toujours en cours, mais on aura certainement un grand nombre de classements sans suite car les auteurs restent inconnus. » Le phénomène était-il lié à un emballement médiatique comme le dénonçaient certains patrons de boîtes de nuit ? « On ne peut pas avoir autant de victimes s’il n’y avait rien. Il s’est passé des choses, c’est certain, mais quoi ? Pour l’heure, le mystère est total. Mais il n’est pas exclu qu’on ne trouve rien », reconnaît le procureur général, compétent sur les cinq départements de la Bretagne historique.

En juin, plus de 800 plaintes avaient été enregistrées en France. Les derniers cas médiatisés remontent quant à eux à l’automne.