Alors que le film « Tirailleurs », avec l’acteur Omar Sy, est sorti en salles ce mercredi, le consul du Sénégal a avancé la proposition de la construction à Marseille d’une statue hommage, miroir de celle des soldats « Dupont et Demba » existant déjà à Dakar. « La participation des Africains doit être reconnue », a plaidé le consul du Sénégal présent à la projection du film « Tirailleurs » à Marseille.









Le film raconte l’histoire de Thierno, recruté de force dans un village sénégalais par l’armée française en 1917, et de son père, qui tente de veiller sur lui dans l’horreur de la Première Guerre mondiale. Ils furent plus de 200.000 soldats originaires d’Afrique subsaharienne (Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Mali…), à l’époque colonisée par la France, à se battre au cours de la Grande guerre et 150.000 durant le deuxième conflit mondial, une histoire longtemps oubliée.

« Nous voulons que cette participation africaine soit reconnue. Nous ne sommes pas dans la victimisation, ce qui est important c’est la reconnaissance », a expliqué le consul du Sénégal à Marseille, Abdourahmane Koita, après la projection du film au cinéma Les Variétés mercredi soir.

Un comité scientifique constitué

« Beaucoup de ces soldats africains sont morts pour que nous soyons en vie aujourd’hui », a-t-il insisté, en appelant de ses vœux une statue à Marseille, « longtemps porte d’entrée des Africains en France ». Depuis deux ans, le représentant du Sénégal, soutenu par diverses associations, plaide pour que Marseille accueille, dans « un endroit accessible et symbolique », un monument similaire à celui de Dakar représentant deux combattants de la Première Guerre mondiale, un Africain (Demba) et un Français de métropole (Dupont).

Un comité scientifique a été constitué et des rencontres ont eu lieu avec la préfecture, le gouverneur militaire et la mairie, selon le consul. « A défaut de statue, nous voudrions au moins une stèle » dans le parc Borély, où existe un mémorial en hommage aux Américains morts pour la France, a-t-il ajouté.