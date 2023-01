Les noms et prénoms avaient été supprimés, mais on trouvait de nombreuses données personnelles comme la composition et les revenus du foyer, les montants et types de prestations reçues, ou encore la situation médicale des allocataires…

Lors d’une formation en mars 2021, un prestataire externe a mis en ligne un fichier contenant les données personnelles de plus de 10.000 allocataires de la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) de la Gironde, pensant qu’elles étaient fictives, révèle ce jeudi la cellule investigation de Radio France.

« Le but était qu’il puisse créer des exercices portant sur des cas réalistes »

Au total, pas moins de 181 données par allocataire ont été dévoilées, et se sont retrouvées accessibles pour le grand public. « Ces données ont été mises en ligne par un prestataire privé à qui la CAF avait demandé de former ses agents à la manipulation d’un logiciel de traitement statistique, précise La Quadrature du Net, association qui défend les libertés fondamentales dans l’environnement numérique. C’est dans le cadre de cette formation que la CAF a communiqué quelque 10.000 dossiers d’allocataires à ce prestataire. Le but était qu’il puisse créer des exercices portant sur des cas réalistes. » Ces données sont restées en ligne durant un an et demi.

« Ces exercices auraient pu être réalisés avec des jeux de données anodins, le prestataire a lui-même dit qu’il pensait que les données envoyées étaient fictives, ajoutant qu’il n’avait pas demandé de données réelles car cela n’était pas nécessaire », poursuit La Quadrature du Net. « Ce transfert de données semble donc révéler […] un sentiment de propriété de nos données personnelles de la part des responsables [de la CAF], qui semblent trouver cela normal de les transférer sans aucune raison à des prestataires privés. »