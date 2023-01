Après avoir gardé le silence pendant toute l’enquête puis tout le procès de Jonathann Daval, sa mère Martine Henry avait besoin de se « libérer d’un poids ». La mère du meurtrier d’Alexia s’est racontée dans un livre paru au mois de novembre, une « thérapie », confie-t-elle à BFM. L’affaire avait été si difficile à vivre que lors du procès, elle était apparue en fauteuil roulant, touchée par une hernie discale qui a disparu après le verdict. « J’ai admis ce qu’il s’est passé au procès. Mon subconscient refusait de l’admettre », explique-t-elle.

Depuis, elle rend visite à son fils une à deux fois par mois à la maison centrale d’Ensisheim, avec son mari. « On n’apprend pas à entendre les portes se fermer, les clés », mais « on est obligé d’y aller pour l’amour de nos enfants », dit-elle. Elle espère encore être debout quand son fils, condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, sortira de prison. Car « jamais, jamais, jamais » elle n’a songé à tourner le dos à son fils. « Je sais que je suis la maman d’un meurtrier, mais mon fils restera mon fils », martèle-t-elle.

« J’aurais pu changer les choses »

« Mon fils n’est pas un monstre, mais il a fait quelque chose de mal », assume-t-elle, assurant avoir parlé avec lui pour tenter de comprendre son passage à l’acte. « Il n’arrive toujours pas à se l’expliquer. Il commence à se poser des questions, comment il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Ça prendra du temps, il y a eu un avant, le pendant et il y a un après. » Martine Henry a aussi accepté de revenir sur les aveux rétractés de Jonathann Daval durant l’enquête. « J’ai tout découvert au procès, les problèmes de couple, de bébé, la fausse couche… Il ne pouvait pas se confier à moi, à cause d’Alexia », explique-t-elle. « Si je l’avais écouté, si j’avais essayé de comprendre ce qu’il me disait, oui, j’aurais pu changer les choses », souffle-t-elle.









A présent, Martine Henry estime avoir « tout dit dans son livre » et ne veut plus revenir sur cette histoire. Surtout après les réactions suscitées par ses propos au mois de décembre, quand elle avait confié à RTL que son fils « s’entend très bien avec Guy Georges ». « Jonathann ne va pas passer sa vie à parler aux murs, il parle à Guy Georges comme il parle à d’autres personnes. C’est le milieu carcéral », justifie-t-elle, expliquant que « Guy Georges, je ne savais pas ce qu’il a fait parce que je ne m’intéresse pas à tout ça ».