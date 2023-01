Cette année, c’est la bonne vous allez enfin tenir vos résolutions ! L’abonnement à la salle de sport ne va pas rester au fond du tiroir et votre décision de ne plus fumer va être tenue. Pour bien démarrer 2023 et tenir vos engagements, certains n’hésitent pas à s’éloigner de l’alcool avec le Dry January et des produits alimentaires provenant d’animaux avec le Veganuary. Des initiatives qui ne durent qu’un petit mois et donc, plus facile à tenir !





