Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que se profile la présentation le 10 janvier de la réforme par l’exécutif, le bras de fer continue sur les retraites. Si Elisabeth Borne n’a pas réussi à calmer la colère des syndicats mardi et mercredi en les recevant à Matignon, il a en été de même pour Stanislas Guerini. Les trois premiers syndicats de fonctionnaires - CGT, FO et CFDT - sont ainsi sortis frustrés mercredi de leur dernière réunion avec le ministre de la Fonction publique.

« Le dialogue social est de plus en plus dégradé » a même déploré Céline Verzeletti pour la CGT. « Notre principal objectif, on l’a dit au ministre, c’est de faire échouer la réforme », a pour sa part martelé le secrétaire général de la FGF-FO Christian Grolier. Et le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a de son côté, prédit des « mobilisations importantes dès ce mois de janvier », à la suite d’une entrevue avec la Première ministre.

Les médecins libéraux vont battre le pavé ce jeudi. Alors que leur mouvement est vertement critiqué par le gouvernement, ils sont appelés à descendre dans la rue à Paris pour obtenir une revalorisation de la consultation et une amélioration de leurs conditions d’exercice. Le collectif « Médecins pour demain », soutenu par plusieurs syndicats (FMF, UFML, SML et Jeunes Médecins), attend plusieurs milliers de manifestants. Le cortège partira de la place du Panthéon vers 13h30 pour rallier le ministère de la Santé.

C’est un événement inédit dans l’histoire récente de l’Eglise : les catholiques enterrent ce jeudi matin leur pape émérite. Selon la préfecture de Rome, quelque 100.000 personnes sont attendues au Vatican pour les obsèques de Benoît XVI présidées par son successeur François. De lundi à mercredi, 195.000 fidèles sont venus à la basilique Saint-Pierre se recueillir devant la dépouille du théologien allemand, décédé samedi à 95 ans et dont la renonciation en 2013 avait surpris le monde entier. La cérémonie, « solennelle mais sobre » selon le Vatican, doit débuter à 09h30, en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, dont le chancelier allemand Olaf Scholz.