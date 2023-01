Il paraît que l’on a jusqu’à la fin du mois de janvier pour présenter ses vœux. Mais à la maison de retraite de l’Enchanterie, à l’Est de Nantes, les « bonne année », « bonne santé » et les boîtes de chocolats s’échangeront, et ça tombe bien, au moins jusqu’à Pâques. Il faut dire que des milliers de lettres manuscrites, cartes à paillettes et colis en tous genres s’accumulent dans le bureau de la directrice de cette structure, qui abrite 82 résidents. « On en a encore reçu 150 aujourd’hui, sourit Anne L’Hostis, derrière son masque. Heureusement, ça se calme un peu on dirait… Nous avons eu des pics à plus de 4.000 par jour ! »

Au total, plus de 40.000 courriers sont arrivés dans cet Ehpad depuis que le fils de la directrice a posté sur son compte Instagram, il y a un mois à peine, un appel à la solidarité à l’approche des fêtes de fin d’année. Quatre résidents, parmi les plus isolés, avaient accepté de prendre la pose afin d’avoir la chance de recevoir, peut-être, une ou deux marques d’attention. C’était sans compter la magie de Noël et le tourbillon des réseaux sociaux… « Ça met du baume dans le cœur », pense Jacqueline Josset, qui s’est portée volontaire pour lire quotidiennement les courriers à ses voisines, moins aptes à le faire.





Les dizaines de milliers de courriers sont stockés dans le bureau de la directrice Anne L'Hostis - J. Urbach / 20 Minutes

Marie-Micheline Orain, 95 ans et un imposant collier de perles colorées, est l’une d’entre elles. « Toutes ces lettres d’enfants, c’est délicieux pour une vieille comme moi, lâche celle qui ne reçoit habituellement que très peu de visites. Ils ont des mots très gentils, très affectueux, comme s’ils me parlaient vraiment. Ces cartes, je pense que je vais les garder longtemps ! » Jean-Claude Caillac, lui, préfère les chocolats. A tel point que, pour éviter l’indigestion, il a été décidé de ne pas lui céder tout le stock d’un coup ! Tous les jours, il a aussi droit à l’un de ses nombreux présents qui lui ont été directement adressés parmi lesquels des pulls, de l’eau de toilette, des confitures, et même un album dédicacé du chanteur Soprano.

« On s’excuse de ne pas pouvoir répondre à tous »

Dans le grand salon, où certains font la sieste tandis que d’autres regardent l’émission de Sophie Davant, Raymond Cadeau fait du tri. Cet homme de 85 ans, qui porte bien son nom, a proposé son aide pour l’ouverture des nombreux courriers, afin de préparer les séances de lecture collective animées depuis quelques jours par des bénévoles. « Un tsunami de chaleur humaine, résume celui qui consacre plusieurs heures par jour à sélectionner les messages les plus émouvants. Il y a des lettres toutes simples, d’autres où les gens nous parlent de leurs vies et de leurs problèmes, nous transportent dans leurs univers familiaux. Il y a aussi des mots de soutien pour donner du courage à nos soignants. Les courriers arrivent de Thaïlande, des Etats-Unis, de Belgique, c’est merveilleux. Dites bien que l’on s’excuse de ne pas pouvoir répondre à tout le monde… »









Si les habitants assurent que les missives seront en tout cas toutes bien ouvertes et lues jusqu’au bout, l’expérience ne devrait pas s’arrêter là. L’Ehpad mutualiste, géré par VYV3 Pays-de-la-Loire, a déjà d’autres sollicitations et projets. « Une école nous a contactés pour que nous mettions en place une correspondance régulière entre les élèves et les résidents, se félicite Anne L’Hostis. Ces liens intergénérationnels comptent beaucoup, et font du bien au moral. »